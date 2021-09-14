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華銀響應五倍券 店家用台灣Pay收款零手續費

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導
響應政府「振興五倍券」華南銀行台灣Pay特約店全面零手續費。華銀/提供
響應政府「振興五倍券」華南銀行台灣Pay特約店全面零手續費。華銀/提供

華南銀行響應政府「振興五倍券」政策及體恤受疫情影響的店家，在振興五倍券使用期間，特別推出全國最優惠的店家使用台灣Pay免手續費方案，不論是金融卡還是信用卡收款皆享「零」手續費優惠，讓店家搶攻「振興五倍券」商機的同時，除了能夠體驗便利的零接觸行動支付收款服務，減少接觸風險，並且無須擔心還要負擔手續費用。

後疫情時代，零接觸支付已成為民眾的生活習慣，這次行政院推出的「振興五倍券」，也鼓勵民眾申請數位券，華南銀行響應政府也支持店家，自今年10月8日至明年4月30日振興五倍券消費期間，特別取消原本店家使用台灣Pay金融卡及信用卡的手續費，讓全台使用台灣Pay收款的店家均享有0手續費優惠，鼓勵店家加入零接觸支付的行列。

華南銀行表示，店家申辦華南銀行的台灣Pay特約商店，不但可以享有振興五倍券消費期間免手續費優惠，店家不須另外購買設備，僅須使用一張QR Code立牌即可收款；台灣Pay金融卡店家於交易當下即可入帳，搭配收款APP還可以收到即時入帳通知，讓店家用「聽」的就可以掌握交易收款結果。

此外，配合「振興五倍券」活動，華南銀行與八方雲集、梁社漢與日藥本舖等連鎖店家共同合作，舉辦多檔優惠方案，消費者只要於活動期間至前述店家使用台灣Pay進行消費，還可以享受到店家專屬優惠最高20%回饋。

華南銀行 五倍券 金融卡

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