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學鞍馬王子奪牌操盤 華南永昌實質豐收組合基金將開募

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導

基金操盤也得講究「鞍馬王子」李智凱奪牌關鍵，華南永昌推出具有我國東京奧運奪牌項目「鞍馬」精神的基金--華南永昌實質豐收組合基金，預計10月4日募集，訴求瞄準實質資產及高息資產的跨國投資組合，提供投資人穩健報酬與平衡波動，兼顧收息與資本利得契機，為投資人創造月月穩健收息。

東京奧運甫落幕，由華南金融集團長期贊助的「鞍馬王子」李智凱也在東奧奪銀。華南永昌投信表示，此次推出的基金投資策略與體操精神中的鞍馬項目得勝關鍵不謀而合，意即面對不同市場環境動態調整以平衡投資組合風險，以兼顧資本利得與息收，如同競技體操展現平衡感、協調性、靈活性與穩定性等特性，堅持既定計畫並持續投資耐心，長線將享豐收。華南永昌投信也秉持著體操選手的精神，提供投資人專業投資理財服務，以聚焦實質「豐」富組合，網羅「收」益機會，並守護投資人的財富。

疫情改變了大家的生活形態與消費行為，也浮現相關投資商機。華南永昌投信指出，疫情顛覆傳統投資思維，應培養面對趨勢的能力，而在目前微利又物價上漲之際，預料實質資產如公用事業、不動產等挾收入相對平穩、配息能力高於其他產業等利基，可望發揮防禦波動之效益，長期投資價值相對穩健，既可跟上景氣循環腳步，又能透過多元布局降低波動，將是因應市場變動最佳解決方案。

華南永昌投信表示，隨全球疫情漸趨緩，經濟復甦之路也露出曙光，華南永昌實質豐收組合基金以跨國投資多元平衡布局的豐富組合，從生活中尋找投資標的，挖掘不同收益來源，除傳統的實質資產產業外，更聚焦新型態 REITs2.0 投資機會，當前 REITs 發展已經與產業趨勢結合，搭上新科技、新產業需求成長強勁的順風車，邁向 REITs 2.0 的時代，兼具收益穩定性與成長性，相關機會投資潛力值得期待。

華南永昌投信分析，生活大小事與實質資產有關，舉例來說，新科技、新需求帶動新型態 REITs快速成長，帶動 5G 商機及基地台、電塔等基礎建設需求，加上疫情影響人們的生活型態與消費型態加速改變，網路消費崛起，帶動雲端運算數據中心到倉儲物流需求的升級，以及近幾年高齡、少子化的人口結構改變，推升醫療照護的消費模式，強勁需求有利推升租金上揚，帶來相關行業投資機會，因此具備能提供「收益」的特質，擁穩定現金流，因而較其他產業可提供較高配息能力。

東京奧運 疫情

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