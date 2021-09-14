金融業加碼五倍券方案 砸33億元增462萬份優惠

五倍券振興方案，金融機構也要出一份力！國內共計49家金融機構董事長、總經理今（14）日參與金管會舉辦的「金融業協助推動數位振興五倍券啟動大會」，宣布「加碼」提供超過462萬份之額外優惠，預算金超過33億元，以提升民眾使用數位振興五倍券的意願。

金管會今（14）日舉辦「金融業協助推動數位振興五倍券啟動大會」，主委黃天牧親自主持，並邀請行政院長蘇貞昌蒞臨致詞，出席單位包括推動數位振興五倍券之相關政府部門、金融業代表及銀行、專營電子支付機構與專營信用卡業務機構等計49家之金融機構董事長或總經理；其中18家採實體參與，31家以線上視訊參與。

金管會表示，此次振興經濟措施，金融機構全力響應政府政策，除提供民眾得以轉帳卡、信用卡、電子支付或儲值卡（電子票證）等數位支付工具進行數位振興五倍券之綁定外，目前金融機構更提供超過462萬份之額外加碼優惠，預算金額超過33億元，以提升民眾使用數位振興五倍券的意願，為振興國內經濟盡一份心力。

另外各部會同時亦配合振興五倍券推出加碼方案，例如經濟部的「好食券」、國發會的「地方創生券」及其他部會加碼券總計約超過1千萬份，金額超過70億元，期盼在政府與民間公私部門共同協力下，達成活絡國內內需、帶動整體經濟振興的目標。

蘇貞昌於會中表示，感謝金融業在疫情期間推出分流、減收網路及ATM跨行轉帳手續費等措施，現在更進一步踴躍參與振興五倍券，大方加碼，讓整體優惠措施好上加好，期勉大家團結合作，讓臺灣更好。

金管會表示，感謝相關部會、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、財團法人聯合信用卡處理中心、財金資訊股份有限公司的投入，以及全體金融機構之通力合作，期待政府與民間繼續攜手努力，讓數位振興五倍券達到「好領、好用、好刺激」之效果，提升經濟的成效再創高峰。