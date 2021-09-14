拚數位五倍券 金管會：金融業加碼預算逾33億元
數位五倍券將於9月22日開始綁定，金管會今表示，包含銀行信用卡、電子支付、電子票證等，今年光給民眾的加碼部分，整體預算達33億元，希望提升民眾用數位五倍券的意願。
金管會今舉行「金融業協助推動數位振興五倍券啟動大會」，包含行政院院長蘇貞昌，與49家金融業董事長或總經理參與，其中有18家金融業董總親自出席，31家以線上視訊參與。
金管會表示，今年五倍券提供民眾以轉帳卡、信用卡、電子支付、電子票證等數位支付工具進行數位五倍券綁定，目前金融機構提供超過462萬份額外加碼優惠，預算金額超過33億元。
金管會官員說明，之前有請各家銀行、電子支付、電子票證業者，回報這次五倍券針對給民眾加碼部分規劃的預算金額，加總後計算出為33億元，且這33億元是只有計算給民眾加碼優惠的預算，並沒有包含各金融機構的行銷預算。
另外，各部會同時配合振興五倍券推出加碼方案，例如：經濟部的「好食券」、國發會的「地方創生券」及其他部會加碼券總計約超過1千萬份，金額超過70億元。
金管會表示，感謝相關部會、銀行公會、聯卡中心、財金公司等投入，及全體金融機構通力合作，期待讓數位振興五倍券達到「好領、好用、好刺激」效果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言