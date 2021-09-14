拚數位五倍券 金管會：金融業加碼預算逾33億元

數位五倍券將於9月22日開始綁定，金管會今表示，包含銀行信用卡、電子支付、電子票證等，今年光給民眾的加碼部分，整體預算達33億元，希望提升民眾用數位五倍券的意願。

金管會今舉行「金融業協助推動數位振興五倍券啟動大會」，包含行政院院長蘇貞昌，與49家金融業董事長或總經理參與，其中有18家金融業董總親自出席，31家以線上視訊參與。

金管會表示，今年五倍券提供民眾以轉帳卡、信用卡、電子支付、電子票證等數位支付工具進行數位五倍券綁定，目前金融機構提供超過462萬份額外加碼優惠，預算金額超過33億元。

金管會官員說明，之前有請各家銀行、電子支付、電子票證業者，回報這次五倍券針對給民眾加碼部分規劃的預算金額，加總後計算出為33億元，且這33億元是只有計算給民眾加碼優惠的預算，並沒有包含各金融機構的行銷預算。

另外，各部會同時配合振興五倍券推出加碼方案，例如：經濟部的「好食券」、國發會的「地方創生券」及其他部會加碼券總計約超過1千萬份，金額超過70億元。

金管會表示，感謝相關部會、銀行公會、聯卡中心、財金公司等投入，及全體金融機構通力合作，期待讓數位振興五倍券達到「好領、好用、好刺激」效果。