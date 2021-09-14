快訊

現場畫面曝光！西濱快速道路7車連環撞 3人受傷送醫

現代千里眼：看美國海軍神盾雷達如何演進

拚數位五倍券 金管會：金融業加碼預算逾33億元

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會今舉行「金融業協助推動數位振興五倍券啟動大會」，行政院長蘇貞昌（中）和金管會主委黃天牧(右5)與各部會首長皆到場，多家銀行董總則透過視訊參與。圖／金管會提供
金管會今舉行「金融業協助推動數位振興五倍券啟動大會」，行政院長蘇貞昌（中）和金管會主委黃天牧(右5)與各部會首長皆到場，多家銀行董總則透過視訊參與。圖／金管會提供

數位五倍券將於9月22日開始綁定，金管會今表示，包含銀行信用卡、電子支付、電子票證等，今年光給民眾的加碼部分，整體預算達33億元，希望提升民眾用數位五倍券的意願。

金管會今舉行「金融業協助推動數位振興五倍券啟動大會」，包含行政院院長蘇貞昌，與49家金融業董事長或總經理參與，其中有18家金融業董總親自出席，31家以線上視訊參與。

金管會表示，今年五倍券提供民眾以轉帳卡、信用卡、電子支付、電子票證等數位支付工具進行數位五倍券綁定，目前金融機構提供超過462萬份額外加碼優惠，預算金額超過33億元。

金管會官員說明，之前有請各家銀行、電子支付、電子票證業者，回報這次五倍券針對給民眾加碼部分規劃的預算金額，加總後計算出為33億元，且這33億元是只有計算給民眾加碼優惠的預算，並沒有包含各金融機構的行銷預算。

另外，各部會同時配合振興五倍券推出加碼方案，例如：經濟部的「好食券」、國發會的「地方創生券」及其他部會加碼券總計約超過1千萬份，金額超過70億元。

金管會表示，感謝相關部會、銀行公會、聯卡中心、財金公司等投入，及全體金融機構通力合作，期待讓數位振興五倍券達到「好領、好用、好刺激」效果。

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券

延伸閱讀

金管會辦信託2.0評鑑 祭四大面向獎勵

金融業加碼五倍券 衝至33億、462萬份

北市追加20億振興紓困 議員批虛偽紓困、台北通大外宣

北市追加預算19.9億 黃珊珊：防疫、紓困、振興經費

相關新聞

申請沒？全時、部分工時勞工生活補貼30日截止

倒數計時！1萬元「全時」及「部分工時」受僱勞工生活補貼申請期限將於月底截止，其中部分工時符合請領生活補貼的勞工估算還有1...

拚數位五倍券 金管會：金融業加碼預算逾33億元

數位五倍券將於9月22日開始綁定，金管會今表示，包含銀行信用卡、電子支付、電子票證等，今年光給民眾的加碼部分，整體預算達...

五倍券用於醫美？ 陳時中：醫療行為不適用於任何促銷

去年發放的振興三倍券，不限掛號費、住院費，甚至部分負擔、健康檢查、打疫苗、醫美都可以使用。至於今年即將發放的五倍券，便有...

影／數位客庄券使用不便？鍾孔炤：年輕人帶長輩來使用

客家委員會上午舉行「客庄券2.0發布記者會」，擔心數位券有長輩不會使用的問題，副主委鍾孔炤回應，希望是年輕人帶著一家人來...

影／數位客庄券打頭陣！500元面額 不限業別、可分次扣款

振興五倍券將於22日開放登記，客委會加碼發行的「客庄券2.0」今打頭陣召開記者會，客委會副主委鍾孔炤說，今年客庄券發行份...

冷眼集／小家子氣搞抽籤 到底振興了誰？

振興五倍券不到十天就要開始數位綁定，行政院天天致力於大內宣，各部會齊力發券、喬銀行，眾星拱月，但券要抽、數位回饋也要抽，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。