金管會爭取外資「代操」 研議開放保管行設國外

外資全權委託給國內投信金額太低，截至7月底僅139億元，金管會為吸引國內外機構法人之資金，並擴大國內資產管理規模，以及強化管理，研議修正投信投顧相關業務管理辦法，放寬外國法人代管銀行可由原來國外的保管銀行擔任，不必在國內另設，資金也不用匯來匯去，可簡化相關作業及成本，並希望藉此擴大業務規模。

證期局副局長郭佳君說，國內全權委託業務，外國法人比重不高。截至7月底，國內全權委託總契約金額達1兆9,300億元 , 其中國內法人占3,927億元左右，但外國法人只占139億元 ，有業者反應，若外資法人要投資國內上市櫃的海外子公司，本來在國外就有自己的保管機構，但現行法令要求他們若要委託國內投信投顧操作，資金要先在國內找保管銀行，資金又要匯來匯去，因此希望簡化讓高淨值法人相關作業，不用匯來匯去就可以投資海外。

此外，據證期局統計，國內目前全權委託業務最大宗是來自壽險業的投資型保單，金額高達9,862億元，其次第二是政府基金的5,240億元，第三大即是是國內法人，但外資法人才139億元，實在太低。

郭佳君解釋，國外法人若有自己的保管機構，現行沒有放寬，國外資產要委託國內業者操作國內標的，要找國內銀行保管，並把原來國外銀行資產移到國內銀行，保管完又再移回去，如此匯進匯出相當放寬。未來完成修法後放寬，不必找國內銀行來當保管機構，直接以國外保管銀行代管即可，可節省相關作業成本。

對於投信投顧事業、信託業及其人員經營或兼營全權委託投資業務之管理，將依行政程序法規定，預告60天後於近日內公告，以徵求各方意見。

此外，證期局強調，高淨值投資法人條件，且已有固定往來之保管機構者（銀行），需符合一定條件，包括淨資產超過200億元、設有投資專責單位且配置符合一定資格條件之適任專業人員、持有有價證券等部位達10億元以上、內部控制制度訂有合適之投資程序及風險管理措施，具有充分金融商品專業知識或交易經驗，應有洽訂全權委託投資相關事宜之能力，並經書面申請才行。

此外，為強化相關監理及法令周全，證期局也修法明定證券投資信託事業證券投資顧問事業、信託業及其董事、監察人、經理人、業務人員及受僱人辦理或兼營全權委託投資業務，運用委託投資資產或信託財產買賣有價證券及其相關商品時，也包括期貨選擇權等商品，不得為自己或他人之利益買入或賣出；併就現行事業及其人員禁止行為中規範之投資標的修正增加證券相關商品。