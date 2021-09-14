金管會辦信託2.0評鑑 祭四大面向獎勵

為鼓勵信託業依信託2.0計畫發展全方位信託服務，金管會今（14）宣布參酌信託公會建議，訂定評鑑標準與獎勵措施。銀行局副局童政彰說，會給予表現績優業者包括四大業務面向的獎勵，一是給予業務申請含信託業務本身或附屬業務，採自動核准制。二是針對國人買基金自動核准方式，此外三是創新研發新種商品申請亦列為優先開放，四是設置遷移營業場所ATM設備，申請書到會可採自動核准機制等，同時頒獎給予表揚。

金管會2020年9月1日發布信託2.0「全方位信託」推動計畫(簡稱信託2.0計畫)，期能引導信託業提升信託服務功能，積極投入適當資源調整部門組織及培育專業人才，並透過整合機構內部資源及對外跨業合作，改變以往過於偏重理財信託的現況，發展為客戶量身訂作之全方位信託業務。

金管會經參酌信託公會擬具之建議條文，訂定「信託業推動信託2.0計畫評鑑及獎勵措施」，自去年9月1日起至2022年12月31日止共計2期審核，第1期是去年9月1日起至今年12月31日止，第2期是明年1月1日起至年底12月31日，每期辦理獎勵一次。

銀行局表示，該評鑑及獎勵措施設有「最佳信託獎」、「安養信託獎」、「員工福利信託獎」及「信託業務創新獎」等4項獎項。其中機構評鑑獎項「最佳信託獎」之評鑑項目，包括內部組織調整與整體資源整合、人才培育、宣導及產學合作、跨業結盟等重要指標。至各單項業務獎項「安養信託獎」、「員工福利信託獎」及「信託業務創新獎」所定評鑑項目，則包括各項質化及量化指標。

銀行局表示，評鑑及獎勵措施實施期間每年經信託公會邀集具公信力之團體或學者專家辦理評鑑後，由金管會擇定績效優良信託業者進行頒獎表揚，並給予申請信託相關業務自動核准等獎勵措施。

金管會表示，透過前開評鑑及獎勵措施之訂定，希望能有效鼓勵信託業整合機構內部資源提升信託部門職能，並透過與社福團體、安養機構及醫療機構等業者跨業合作，發展符合客戶多元化需求之信託服務。