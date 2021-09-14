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Gogoro傳將借殼在美上市 金管會：請證交所積極聯繫
外媒今報導台灣電動機車新創公司Gogoro將借殼在美國上市，將成為今年第二家到國外上市的台灣獨角獸。金管會證期局今表示，今天有詢問Gogoro，但目前未收到回應，將請證交所積極聯繫。
彭博資訊今日報導，Gogoro與空殼公司Poema全球控股商談合併案，透過SPAC（特殊目的收購公司）讓股票在美上市，並預定於9月16日公布。
若Gogoro成功在美借殼上市，將成為今年第二家跑到海外上市的新創獨角獸。今年3月國內第一家新創獨角獸沛星互動科技，已宣布在日本東京證券交易所上市。
沛星宣布在日本上市後，當時引發立院財委會立委質疑，認為金管會沒有努力爭取，讓國內首家獨角獸公司最後跑到海外上市；金管會隨後也表示，主要是沛星認為自己主要發展地區在日本，營收也來自日本，所以最後選擇在日本上市。
然而，國內創新板已於7月20日開板，日前證交所也曾表示，創新板的潛在客戶是國內外市值大的IT、新創，其中Gogoro、KKBOX等都在證交所的期望名單內。
對於今傳出Gogoro將借殼赴美上市，證期局表示，看到報導後今天有詢問Gogoro，但目前還沒有回應，會請證交所繼續跟Gogoro積極接洽。
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