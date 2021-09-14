合庫董座雷仲達 當選亞洲銀行家協會理事

亞洲銀行家協會（Asian Bankers Association，簡稱ABA）日前舉辦第58屆及59屆線上理事會，並公布2021-2023年任期新任理事當選名單，合作金庫商業銀行董事長雷仲達順利當選理事。

ABA是亞洲各國銀行交換意見和商機的重要平臺，其涵蓋亞太地區25個經濟體，共約100個會員銀行，同時也為亞洲開發銀行(The Asian Development Bank)認可的國際金融組織。本次共選出20家銀行理事代表，分別來自15個國家地區，國內除合作金庫商業銀行外，中國信託、臺灣銀行及兆豐銀行亦為本次當選理事之銀行。

合作金庫於1991年加入ABA協會迄今已逾30年，長年支持協會以提升亞太地區金融業及促進區域經濟合作發展之宗旨，目前除國內270個營業據點外，亦於其他9個國家地區設有24個海外單位，其中亞太地區涵蓋中國大陸、香港、柬埔寨、菲律賓、寮國及緬甸等國家共計18個分支據點。合庫董事長雷仲達表示未來將帶領全體同仁更全面性地致力於會務的拓展，深化並倡導協會的宗旨，以增進各銀行間的聯繫，及促進亞太地區金融業發展與合作的機會。

合庫董事長雷仲達為美國康乃爾大學經濟學博士，歷任中央銀行常務理事、我國派駐中美洲開發銀行（CABEI）董事、高雄市政府財政局局長、高雄銀行代理董事長、財團法人國際合作發展基金會諮詢委員及中央存款保險股份有限公司董事長，國內外經歷完整。於2020年更獲哈佛商業評論「台灣CEO 100強」殊榮。雷仲達董事長1997至1999年擔任中美洲開發銀行董事期間亦兼任我國駐宏都拉斯大使館外交部參事，對於國際事務一向重視與積極參與，接任合庫董事長之後即致力提昇該行國際形象，除首次率團赴新加坡辦理海外路演(roadshow)及增設許多海外分支據點包括今年底即將設立之美國休士頓分行等外，此次更主動爭取擔任亞洲銀行家協會理事乙職，希望藉此拓展合庫銀行亞太金融業務，並以成為國際型銀行為其核心經營目標。