金管會核准6家壽產險試辦遠距投保 未有一家落地

因應新冠肺炎疫情，國人希望透過線上投保需求，各家保險公司紛紛發展自家數位技術，向金管會申請試辦遠距投保，金管會保險局今（14）日統計，截至目前為止，若加計11月將開辦的富邦產險與新光人2家，共計已核准6家壽險、產險公司申請試辦遠距投保，但目前尚未有一家可以「落地」讓遠距投保常態化。

據金管會統計，目前核准最早的是國泰人壽自6月15日開始試辦遠距投保，第二家7月1日開始試辦的中壽，截至目前為止都已經試辦超過二個月時間。

此外包括富邦人壽7月9日開始試辦、全球人8月23日也都啟動遠距投保，另外新壽與富邦產險的申請案也都通過金管會核准，將於11月正式開辦。

至於為何目前為止還沒有一家公司可以「落地」，讓國內各家保險公司都可以將遠距投保「常態化」？保險局副局長張玉煇表示，主要是因為各家試辦還沒有結束，並不是達到二個月時間就算完成試辦，還有其他個別條件，且需視其成果報告結果出爐後，金管會再予審查，若通過會訂定常態化的規則，屆時要看各家試辦的情形而定，「目前還沒有一家回報說完成試辦」。

新冠疫苗持續到貨抵台，民眾對投保防疫險、疫苗險需求大增，因應新冠肺炎疫情下的遠距投保需求成長，富邦產險今日宣布，率先向金管會爭取視訊投保作業，並獲准成為產險業首家試辦視訊投保業者，富邦產險「Next2U遠距視訊投保」結合科技「人臉生物辨識」、「電子簽名」加上「專人解說」的服務，提供客戶免紙本、零接觸、專人服務的新型態快速投保體驗。

富邦產險總經理羅建明表示，為提供客戶安全的投保方式，富邦產險創新推出「Next2U遠距視訊投保」，運用保險科技多重技術，包含人臉辨識、台灣大哥大Mobile ID（MID）、身份證文字辦識、真人語音辨識等，在加密的線上虛擬會客空間內，透過業務員的線上說明充份了解保障內容、申辦流程及保單條款等，安心、安全地完成線上親簽要保作業。此外，客戶於投保過程將採一次親簽、逐欄授權套入方式，省去過往逐頁逐項簽名的繁複流程，讓客戶專注在保障內容及條款的說明。透過遠距視訊投保以加速投保流程、節省移動及紙本處理成本，並與富邦產險各類線上投保服務一致，提供投保後最快翌日就能生效。