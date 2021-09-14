永豐餘工紙綠色聯貸 獲2.5倍超額認購

台灣首件第三方認證綠色聯貸案完成簽約！台北富邦銀行統籌主辦之永豐餘工紙5年期新台幣16億元綠色聯貸案已成功完成募集，今（14）日正式簽約。獲彰化銀行、華南銀行、土地銀行、三井住友銀行、合作金庫、元大銀行及第一銀行等8家金融機構熱烈響應，超額認購達2.5倍。

北富銀表示，此為台灣聯貸市場中，第一筆依據亞太地區貸款市場協會所發布之2021綠色貸款準則（APLMA Green Loan Principles 2021）標準策劃，並經第三方專業機構認證之綠色聯貸案，成為國內金融業推動綠色金融的新標竿，加速台灣永續發展與世界接軌。

此外，本案架構比照國內櫃買中心（OTC）永續發展債券作業要點設計，委由安永聯合會計師事務所擔任獨立第三方認證機構，有助永豐餘工紙最大化其資源使用效率以實踐其貫徹全循環經濟之目標；北富銀為本案之綠色融資管理銀行，將依據永豐餘工紙之額度動用情形每年定期檢視由安永所出具之確信報告，以確保本案之資金使用情形與綠色投資計畫相符。

北富銀表示，綠色融資案結構較一般融資案更細緻複雜，在執行前需對投資計畫及融資架構進行評估，對所提出的環境方法之可行性及預期執行成效進行查核，確保資金使用的合理性及可執行性；執行後則要定期對貸款方實際資金運用是否符合綠色金融用途進行檢核監察，因此是否經過專業具公信力的第三方機構認證，將對融資案的執行品質及其正面環境效益產生舉足輕重的影響。目前在英美等先進國家，相應第三方驗證機構已相當成熟，北富銀身為台灣綠色金融領航者，也希望透過本次與永豐餘工紙的合作，將綠色融資第三方認證機制引進國內，強化業界在綠色金融面向的管理和規劃專業，進而提升台灣整體永續競爭力。

永豐餘工紙表示，本案資金將全數用於「沼氣再生能源發電」、「零燃煤汽電共生系統」與「回收紙製程能資源優化」等三項綠色投資計畫。其中「沼氣再生能源發電」是透過厭氧處理去除造紙過程產生之有機物並將其分解為沼氣，再經內燃機轉為熱能進而推動發電機產生電能；「回收紙製程能資源優化」及「零燃煤汽電共生系統」則為落實循環經濟，使用回收紙製造再生紙，並於廠內妥善處理回收紙製程中產生之雜質與廢棄物，將其資源化轉變為「固體再生燃料（Solid Recovered Fuel, SRF）」以作為燃煤之替代燃料，並透過汽電共生鍋爐提供廠內營運所需之蒸汽及用電。永豐餘工紙新屋廠 SRF 鍋爐為為全台首座完全使用固體替代燃料的「無燃煤汽電共生鍋爐」，為同業中以替代燃料打造綠色轉型及資源循環之先驅。預估綠色投資計畫每年約可取代108,800噸的燃煤使用量，並創造11,800萬度之發電量。