恒大集團財務危機 金管會：銀保證三業曝險22億元

在香港上市的大陸地產開發商巨頭「恒大集團」，日前傳出深陷財務危機，14日更在港交所公告預期9月物業合約銷售持續大幅下降，導致集團銷售回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。金管會今（14）日下午公布統計，國內銀行證券保險共計恒大曝險金額僅22.13億元，以投信境內基金較多，但整體比重極低。

恒大集團日前傳出有破產，雖然恒大13日已於官網發出聲明，澄清集團破產重組消息，但坦言如今遇到了「前所未有的困難」，強調會全力以赴恢復正常營運，14日更在港交所公告，預期9月物業合約銷售持續大幅下降，導致集團銷售回款持續惡化，對現金流及流動性造成巨大壓力。受此消息影響，恒大系股價14日早盤盡皆大跌，恒大汽車更是一路下挫，跌逾16％最慘。

針對國銀對恒大集團授信曝險，銀行局副局長童政彰表示，國內只有二家銀行有對恒大集團有授信，但整體金額在5億元以內，而且都依規定有對資產分類提存適足的備抵呆帳。

目前國銀2021年第2季在中國全部曝險金額為1.4兆元，占上年度結算淨值3.96兆元的比重為37.1%，在整體法定風險限額100%以內，也在可控範圍內。而且國銀對大陸曝險近年來相關數據趨緩，從2015年高點時的70%降至今年第2季的37%。

此外童政彰強調，國銀的資本適足率14.98% 、逾放0.21%與覆蓋率6.5倍，整個承受風險能力還是很穩健，銀行局會照風險胃納原則要求銀行強化經營韌性。

至於保險業方面，保險局副局長張玉煇表示，截至7月底國內沒有一家業者有投資恒大股票跟債券。

證期局方面，統計截至7月底為止，各家證券商自營都沒有投資部位。至於國人買的基金部份，包括境內投信，截至7月底有44檔基金，持有恒大相關曝險約12.62億元，占比0.64%，占全體投信基金規模為0.03%；至於境外基金方面，有41檔境外基金有持有，國人持有約4.51億元，占比0.39%，占整體國人投信基金規模的占比亦僅0.01。證期局副局長郭佳君表示，此部份比重不大。