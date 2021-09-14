央行拍板 銀行入股外匯經紀商趨嚴

銀行想入股外匯經紀商，中央銀行限制趨嚴。央行今（14）日宣布修正「外匯經紀商管理辦法」，未來金融機構加計關係人，投資額不得超過外匯經紀商資本額的10%，若非金融機構，投資人投資額不得超過外匯經紀商資本額的20%，新法自16日生效。

央行指出，本次修法的主因是落實股權分散與避免利益輸送，防止投資人以間接方式取得外匯經紀商的實質控制權，將投資人與其關係人之投資限額合併計算；並依據投資人與其關係人之金融機構屬性，適用不同之投資額上限。

國內目前有兩家外匯經紀商，分別是台北外匯與元太外匯，市場傳出，國內有金融機構有意入股元太外匯，央行才會特地修改辦法拉高門檻，但央行否認此一傳言。

此外，央行本次修法，新增一條規定為：外匯經紀商的發起人、董事、監察人或外國貨幣經紀商分公司負責人應具備良好品德，且無銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則。

央行指出，考量外匯經紀商的經營管理攸關國內外匯市場穩定，且經紀商與銀行同屬特許行業，參照「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」規定，訂定外匯經紀商發起人、董監事及負責人應具備的資格條件。

為落實股權分散與避免利益輸送，防止投資人以間接方式取得外匯經紀商控制權，央行本次修法將關係人的投資額納入計算，並依據投資人與其關係人的金融機構屬性，適用不同投資額上限；若為金融機構，投資額不得超過外匯經紀商資本額的10%，若非金融機構，投資人的投資額不得超過外匯經紀商的20%。

據悉，元太外匯現任董事長為劉振隅，代表法人為玉裕國際投資，曾任聯邦銀行副總經理。依據公開資訊，玉裕國際的負責人是李文明，身兼聯邦控股、瓏山林建設、林榮三有限公司等50多家負責人或董監事。和玉裕國際登記同地址的公司，包括仲利投資、全勝投資、正邦建設、勇軒股份有限公司、林榮三有限公司、建榮控股等。