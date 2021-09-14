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國銀前七月放款中小企業4,762億元 史上第二高

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

金融監督管理委員會今（14）日公布對中小企業放款，截至7月底止，本國銀行對中小企業放款餘額已達8兆2,886億元，較上月底增加805.14億元。銀行局副局長童政彰表示，今年累計1~7月國銀放款中小企業4,762億元，創下史上同期第二高，距離全年目標3,000億元，已達標158%。

至於今年1~7月對中小放款最多的國銀前五大，分別第一名是華南銀放款474億元、合庫393億元、台灣企銀348億元、第一銀344億元、國泰世華銀306億元。

去年國銀對中小企業放款全年放款9,144億元，今年累計1~7月國銀放款中小企業4,762億元，創下史上同期第二高，略低於去年前七月4950億元

至於今年能否有機會再創新高紀錄？童政彰銀表示，距離年底還有五個月，目前尚難判斷。不過銀行持續紓困振興力道仍強，期間國內相關產業如外銷亦基本面支撐，中小企業周轉金或是中長期營運資金都仍有需求。

此外，據銀行局統計，7月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.36％，較上月底之比率減少0.02個百分點；占民營企業放款餘額比率為69.37％，較上月底增加0.06個百分點；另110年7月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.31％，較上月底減少0.01個百分點。

金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，營造有利中小企業融資環境。

國泰世華

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