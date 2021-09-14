振興給力！滙豐推出早鳥綁定五倍券賺回饋　

蔡英文政府五倍券政策將上路，金融業者積極配合。外銀中的滙豐銀今（14）日宣布最新活動，只要在9月22日起於滙豐網站完成信用卡綁定數位5倍券，無論是新申辦或是既有卡友皆可享各種專屬回饋，各項活動總回饋將超過萬元。

滙豐銀推出早鳥活動，信用卡綁定五倍券，限定兩萬名，可以加碼三種活動。第一為一般消費可以加碼回饋0.5%（上限25元），第二為商店分期達5000元，享有零利率優惠，再加碼2％（上限500元），第三為消費分期優惠利率5.88%，可以享有加碼2%刷卡金回饋（上限200元）。

每種信用卡新戶首刷禮以及回饋上限也不同。最優惠當屬申辦「現金回饋御璽卡」以及「滙豐匯鑽卡」。

假設新申辦「現金回饋御璽卡」，明年6月底前，單月消費總額超過5,000元以上的國內消費金額，可以加碼1%，每月回饋上限1,000元，回饋累積加碼回饋最高1萬元。另外，還可以額外加上原本1.22％回饋無上限活動。

假設新申辦「滙豐匯鑽卡」，首刷禮500元，一般消費綁定Line Pay/街口/Momo/Pchome，筆筆消費皆享3%回饋。最聰明方式，再搭配「運籌理財ONE能戶」達門檻即享6%回饋，回饋上限每月高達10萬元。

另外，針對不想出門繳信用卡款的客戶，滙豐也推出線上開戶服務，即日起於滙豐銀行（台灣）新開立「卓越理財帳戶」或「運籌理財ONE能戶」並設定自動轉帳扣繳成功即享回饋500元或300元。

最後，五倍券早鳥專案以外，也要記得善加利用滙豐提供所有卡友五星級飯店美食買1送1起或訂房住宿最優一晚送一晚、百貨周年慶滿額最高贈萬元禮券、及旅遊/電子/家具等大型消費分期滿額最高回饋萬元刷卡金等各項精彩刷卡優惠！