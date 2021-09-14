金融業加碼五倍券 衝至33億、462萬份

銀行公會主辦的金融業振興五倍券啟動大會今（14）日下午在台灣金融研訓院舉行，國發會、經濟部、財政部、金管會等四大財經部會首長下午3時活動開始前，就站在研訓院一樓門口迎接行政院長蘇貞昌的蒞臨。

銀行公會理事長呂桔誠致詞時指出，銀行公會兩周前舉行推動會議，各家銀行的董事長都出席，經濟部也派代表與會，會中希望銀行業者響應政策、鼓勵客戶透過各種支付工具綁定數位券，獲得正面回響。

最新統計到9月11日，40家金融機構加碼振興五倍券的預算，截至9月11日，已經走高到33億元、合計加碼優惠462萬份，相信未來還會持續增加。

呂桔誠說，希望金融業繼續加碼、繼續給力，讓台灣再創防疫與振興經濟的高峰。

蘇貞昌致詞時，特別感謝金融業與財經部會對於推動振興五倍券的努力。