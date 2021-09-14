LINE Bank五倍券加碼 最多15倍！ 每名最高享5,000元

響應政府發送振興五倍券刺激國內消費，各家銀行紛紛推出五倍券升級方案，LINE Bank 今（14）日宣布推出「振興五倍券加碼抽活動」。

LINE Bank指出，9月在LINE Bank新開戶，免在LINE Bank綁定五倍券，就有機會參與抽獎，得獎者將享有刷卡消費「100%現金回饋」，每人最高現金回饋新台幣5,000元，名額共500名，鼓勵用戶一起振興國內消費。歡迎已經綁定其他銀行數位券優惠的用戶、享受到「五倍券升級十倍券」的民眾也可參加活動，有機會將優惠加碼再放大到「十五倍」。

LINE Bank總經理黃以孟表示，「我們鼓勵民眾『一石二鳥、好事成雙』，歡迎民眾在其他銀行或電子支付綁定數位券，同時於9月份來LINE Bank開戶即可參加抽獎，讓LINE Bank幫民眾再加碼！假設選擇綁定其他銀行的數位券優惠，已經獲得『升級十倍券』優惠的民眾，亦有機會參加本抽獎活動拿到最高5,000元現金回饋，等於五倍券變十倍後，再放大到『十五倍』，且沒有『消費滿額』等任務，只要刷多少，就能回饋多少，每人最高累積回饋金額為5,000元。即使選擇領取實體券的民眾，也歡迎於9月份來LINE Bank開戶，照樣有機會參加本抽獎活動拿到最高5,000元現金回饋。」

參與「振興五倍券加碼抽活動」之LINE Bank用戶，需於9月1日至9月30日間申請開戶、綁定LINE帳號，並於10月6日前完成開戶審核，即可參加抽獎活動。最終抽出的500位得獎者，只要於活動期間內（2021年10月1日至2022年4月30日），以LINE Bank快點卡刷卡消費，次月即獲得該消費金額之同額現金回饋至其LINE Bank活存帳戶，每人最高累積回饋金額為5,000元。假設得獎者於10月以LINE Bank快點卡刷卡消費3,000元，即可於次月25日前，獲得現金回饋3,000元。

此外，9月30日前開戶的民眾，只要完成開戶申請並綁定LINE帳號與LINE Pay，還能另外享有「LINE Bank超即利嗨」活動「開戶禮」LINE POINTS 300點，同時享有一般消費筆筆3%，以及專屬優惠點數回饋最高18%（含基本回饋3%與加碼回饋15%）！

新戶再送！LINE Bank聯手生態圈 送LINE TAXI九折券、LINE MUSIC最高51天體驗券

疫情升溫期間，用戶綁定超商錢包消費、線上訂餐、網購需求強勁，LINE Bank自從7月推出「超即利嗨」刷卡優惠活動以來，截至8月底為止，每日平均刷卡筆數提升三倍（與7月以前相比），專屬優惠活動「快點吃午餐」、「快點過週末」名額，更時常於指定時段結束前額滿。LINE Bank為了感謝用戶支持，亦期望歡迎更多新戶使用線上金融服務，考量疫情警戒降級，民眾增加外出機會，便攜手生態圈LINE TAXI、LINE MUSIC推出「新戶開卡禮快享券兌換活動」，希望補貼用戶叫車服務、聆賞音樂的需求。

活動自9月15日至10月31日止，每位新戶完成三項任務，可獲得「新戶開卡禮快享券」一份，用戶使用快享券上的序號，兌換LINE TAXI九折券三張（2021年11月30日前兌換，單張上限20元），和最高享有 LINE MUSIC 51天體驗券（2021年12月31日前兌換，就送21天免費體驗序號，新用戶再加贈30天）。三項任務包含（1）於LINE Bank開戶成功、綁定LINE帳號、（2）加入LINE Bank的LINE官方帳號且保持未封鎖狀態，並於收到LINE Bank快點卡後，（3）10月31日前（含）在LINE Bank行動銀行上完成開卡。