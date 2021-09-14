玉山銀五倍券綁卡方案 5人同行、最高送4,000元

振興五倍券方案，國內第三大發卡行玉山銀最新方案今（14）日出爐。玉山銀推出首5日早鳥綁定快閃活動，搭配5人同行回饋加倍，免抽獎，最高享4,000元回饋。

行政院「振興五倍券」方案即將上路，為響應振興五倍券數位化政策，鼓勵民眾多使用信用卡、行動支付等非現金支付，透過數位先行及加碼活動，提高數位券使用率。玉山銀行推出首五日早鳥綁定快閃活動。

第一，民眾於2021年9月22日至2021年9月26日，將振興五倍券綁定至玉山信用卡，享加碼早鳥禮「7-ELEVEN現金抵用券300元」，除個人綁定享優惠外，每增加1位共同綁定者，可額外獲得「7-ELEVEN現金抵用券300元」(合計最高回饋1,500元)。

第二，數位券綁定玉山信用卡消費加碼活動，刷卡消費除可享有原卡片回饋外，數位券再享1%現金回饋，且每增加1位共同綁定者額外加碼1%、增加2位共同綁定者額外加碼2%，依此類推，最高享5%回饋（最高享1,250元回饋）。

第三，尚未持有玉山銀行信用卡顧客，特別推出新戶禮活動，即日起至2021年11月30日止，新戶線上申辦Pi拍錢包信用卡、Only卡或U Bear卡核卡且成功綁定數位券，首刷禮加碼500元(最高享1,000元回饋)，如為數位存款帳戶新戶並完成個人數位券綁定玉山卡（限新開立玉山臺外幣數位帳戶成功者），再加贈「7-ELEVEN現金抵用券250元」，搭配早鳥禮與共同綁定活動最高享4,000元回饋！

第四，玉山銀行與眾多商家共同推出優惠方案，要與全民一同挺消費；各大百貨周年慶享多重好禮回饋；指定旅遊通路(如雄獅旅遊、易遊網、KKday等)，滿額最高贈5,150元刷卡金；使用玉山家樂福聯名卡綁定數位券，並於2021年10月8日、10月12日至10月15日、10月17日及10月19日至家樂福店內以家樂福錢包累積消費滿5,000元贈家樂福500元即享券(10%回饋)；PChome線上購物、momo購物網、蝦皮購物及Yahoo!奇摩購物中心刷玉山卡滿額最高享13.8%回饋。