中信銀攜手兩大外送平台 推專屬金融服務

疫情影響民眾消費習慣，餐飲外送需求大幅增加，中信銀行（中信金：2891）攜手Uber Eats及foodpanda兩大外送平台，推出專屬數位存款開戶導流服務，外送夥伴可線上快速開戶、降低染疫風險。另外，為貼補外送合作夥伴加油開銷，Uber Eats外送合作夥伴只要新申辦中國信託中油聯名卡，即可享最高800元加油回饋優惠。

根據勞動部統計，2020年年底全台外送員人數已逾8萬人，較2019年增加近一倍 ，在新冠疫情影響下，民眾對於外送平台的消費需求增加，中信銀行攜手國內兩大外送平台，推出專屬數位金融服務，中信銀行除了是foodpanda外送夥伴唯一撥薪銀行，也於foodpanda外送夥伴官方平台新增數位存款開戶導流功能，外送人員可透過foodpanda外送夥伴官方平台的中國信託專區加快線上開戶程序與速度，降低接觸染疫風險。

針對Uber Eats外送合作夥伴，中信銀行即日起至今年9月30日止新申辦中國信託中油聯名卡，核卡30天內於台灣中油消費滿額，即可參加好禮三選一，可選擇700元電子油券回饋，外送合作夥伴若透過Uber Eats指定連結申辦，再加贈100元加油金，最高可獲等值800元回饋。