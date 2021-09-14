第16屆金彝獎評選結果出爐 國泰投信奪五大榮耀

象徵投信投顧業、證券與期貨界最高榮譽指標的金彝獎，2021年第16屆評選結果出爐，國泰投信狂奪五大獎項，遠勝過其他投信投顧及證劵等金融業者，是今年金彝獎真正最大贏家，包括張雍川總經理榮獲傑出企業領導人才獎，以及國泰投信獲得傑出資產管理獎、傑出風險管理獎、傑出ESG永續獎及傑出綠色金融獎等四項團體獎，公司領導力、經營管理及ESG投入備受各界肯定。

金彝獎每兩年一次的金融業選拔主要是為投信投顧業、證券與期貨界打造專屬榮耀舞台並表揚金融俊才，今年，國泰投信在個人獎、團體獎、新設的特別獎，皆大有斬獲。

國泰投信總經理張雍川繼2005年獲得金彝獎傑出投信投顧人才獎肯定後，今年更奪下個人生涯莫大殊榮傑出企業領導人才獎，他順應市場趨勢與投資人需求不斷帶領公司拓展產品線，包括開發ETF、設計適合全民的退休理財商品、成立國泰私募股權股份有限公司，推動私募股權基金等，為投資人提供完整投資解決方案，經營管理及產品服務深受投資人信賴，公司更連六年獲金管會躍進計畫及四年二項優惠認可，領導成就有目共睹，贏得產官學界專業人士一致推崇及肯定。

團體獎項中，國泰投信一共拿下傑出資產管理獎、傑出風險管理獎及傑出ESG永續獎，截至2020年底，公司總資產管理規模為新台幣8,028.56億元，市占率12.77%，年成長率達19.01%；總資產管理規模不僅在投信業中排名第一，且在過去10年皆穩居冠軍寶座。此外，公司整體營運表現及風險控管實質作為相當傑出，風險管理整體組織架構結合前、中、後台而形成三道嚴謹的防線機制，各項風險管理資訊可直接且明確傳達至高階管理階層，近年更致力優化風險管理，投資決策中納入被投資公司有關公司治理、社會責任的投資理念。

國泰投信本次也是金彝獎ESG相關獎項的最大贏家，同時榮獲「出ESG永續獎及傑出綠色金融獎二項殊榮。張雍川表示，公司經營側重責任投資，提出ESG永續願景「落實責任投資，共創永續幸福」，透過倡議低碳投資、建立責任投資文化、推出責任商品、跨域合作倡議等四大策略作為行動方針，將責任投資理念引入國內，建立投資團隊的責任投資文化，採用國際級ESG資料庫，將ESG標準逐步融入投資團隊日常投資決策流程中，具爭議性的產業排除在可投資名單外，如博奕、食安、軍火、色情等，設計ESG整合投資流程，並以不同產品線開發綠色金融商品。

2020年中，公司推出台灣首檔結合「ESG+高股息」概念的國泰永續高股息ETF（00878）且是當時首創季配息的台股ETF，至今獲得逾21萬股民青睞，截至8月底，00878近1年報酬率近3成、達29.15%，在減碳成效上，00878的投資組合相較其他傳統高股息ETF，碳排放總量下降18.8%，顯示投資00878的投資人在享有股息收益的同時，確實也能幫助環境減碳，除對改善環境有貢獻外，納入ESG篩選觀念的ETF或是企業，更有機會獲得長期資金的挹助，帶動股價表現，形成正向循環。

國泰投信不斷與被投資公司議合及對話，是台灣唯一加入國際級Climate Action 100+倡議峰會的本土投信業者，致力透過持股力量發揮影響力。2018年起，國泰投信更領先業界每年在官方網站揭露前一年度履行盡職治理作為並發表報告，2019年並獲選入列在證期局首次頒布的機構投資人盡職治理守則較佳實務遵循名單中，且為當時唯一獲此表彰的本土投信，公司ESG投入不遺餘力及影響成效卓著，榮獲傑出ESG永續、綠色金融大獎可謂實至名歸。