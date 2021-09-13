股匯雙跌！新台幣連二貶 今貶1分、收27.72元
股匯雙跌！今（13）日台北匯市早盤受到外資偏匯入，最高升值5分至27.66元，但午盤後，新台幣區間震盪空間縮小，尾盤以貶值1分收在27.72元，為連續兩個交易日走貶，台北與元太外匯經紀公司總成交量10.9億美元。
匯銀人士指出，市場觀望美國聯準會（Fed）縮減購債速度，傳出可能在11月起逐步減少購債，關注Fed在9月下半旬的會議，在會議前，市場操作心態偏保守，今日亞幣表現也壟罩低氣壓。
新台幣兌美元今天開盤價為27.75元，最高27.66元、最低27.76元。匯銀人士指出，後續觀望外資態度，近期美元偏強，亞幣易貶難升，新台幣部分，出口商有拋匯需求下，估計短線新台幣先以區間震盪表現。
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