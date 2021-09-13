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元大投信榮獲金彝獎三大獎 十年累積13獎項

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導

被推崇為國內證券期貨業最高榮譽的「中華民國證券暨期貨金彝獎」第16屆名單出爐，資產管理業創新標竿的元大投信眾望所歸，再度奪下競爭最為激烈的「傑出ESG永續獎」、「傑出金融創新獎」、以及「傑出投信投顧人才獎」三大指標獎。累積元大投信近十年來，已經囊括13座金彝獎大獎，排行業界之冠，反映元大投信在永續經營、卓越創新和人才培育方面的長期努力有目共睹。

當中，順應永續金融的國際發展趨勢，金彝獎本屆首度增設「傑出ESG永續獎」的團體獎，近年積極將ESG永續做為核心經營理念的元大投信當仁不讓，成為首批榮膺「傑出ESG永續獎」的楷模業者。

元大投信近年從各面向著手，積極落實ESG，除了帶領員工參與淨灘、捐血、愛心鞋盒及贈書說書等公益活動，也將永續投資觀點和關鍵數據整合到投資準則、產品創新等每道投資環節。

元大投信也在2019年率先推出國內首檔結合環境議題、社會責任、公司治理和財務指標的ESG ETF-「元大臺灣ESG永續（00850）」，迄今該ETF榮獲《財資雜誌》永續投資ETF大獎，在國際獨立投資研究機構晨星（Morningstar）的ESG評鑑中，獲得5顆地球最高評等，元大投信也成為開啟國內ESG主題基金募集熱潮的推手。

有創新DNA血液的元大投信，2020年進一步推出「元大台灣高股息優質龍頭基金」，其「月配息+年終配+平準金」的獨創產品設計，切中收益型投資人需求，成立後最高規模一度達580 億元，締造台股主動式基金的規模紀錄。

「元大台灣高股息優質龍頭基金」的成功發行，也為低迷許久的台股基金市場注入暖流，投資人對於「最好的投資在台灣」、「存好股，找元大」等訴求，皆朗朗上口，引領台股主動式基金重返市場焦點。

元大投信因此奪下本屆金彝獎炙手可熱的「傑出金融創新獎」大獎，龍頭基金經理人吳宛芳也在展現不凡的領導協調和操盤功力下，獲得「傑出投信投顧人才獎」。

元大投信 高股息

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