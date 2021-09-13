國泰世華銀五倍券方案出爐 早鳥限量抽2,000點小樹點

國泰世華銀振興五倍券方案今（12）日出爐，其中針對3C、健身、旅遊，送等價值逾3,000元大禮包，早鳥方案（9月15日至9月21日成功登錄「振興券首選國泰世華卡」活動並綁定），可抽2,000點小樹點（一點等值1元），但限量1,000名。

振興五倍券即將上路，國泰世華銀行表示，響應政府振興政策，並呼應民眾期待，推出數位振興券「早鳥活動」及「綁卡大禮包」，卡友只要在期限內完成活動登錄與數位振興券綁定，除可獲得3C、健身、旅遊等價值逾3,000元大禮包，以及指定星級飯店住宿升等禮遇，還有機會抽中2,000點小樹點(信用卡)，讓五倍券最高升級為十倍券。

此外，國泰世華銀行不僅提供數位振興券綁定優惠，卡友更可搭配刷國泰世華CUBE卡，自主切換適合的權益方案，指定消費享3%小樹點(信用卡)回饋，且回饋「無上限」，上市期間更享指定通路額外加碼回饋；10月31日前至遠東SOGO百貨刷CUBE卡消費，可享7%小樹點(信用卡)回饋，至康是美消費更可享9%小樹點信用卡回饋，每一筆振興消費都能快速累點，刷愈多賺愈多，還可「隨刷隨折」，是民眾振興經濟、聰明消費的最好選擇。

國泰世華銀行振興五倍券相關優惠如下。一是早鳥綁定優惠：9月15日至9月21日成功登錄「振興券首選國泰世華卡」活動且於指定期間內完成數位振興券綁定，即可抽2,000點小樹點(信用卡)，價值2,000元，共1,000名。

二是3,000元綁卡大禮包。國泰世華銀表示，10月31日前完成數位振興券綁定，即可獲得3C、健身、旅遊等價值逾3,000元大禮包，以及指定星級飯店住宿升等禮遇。優惠將於卡友完成數位綁定後一週內，以票券形式匯入卡友的國泰優惠APP票券夾中，卡友可在各項票券優惠期間出示國泰優惠APP上的振興票券，即享專屬優惠。

三是CUBE卡額外加碼，享指定通路最高9%回饋。今年12月31日前，卡友可依照當天的消費計畫，自主切換適合的權益方案，刷CUBE卡享指定消費享3%小樹點(信用卡)回饋，且回饋「無上限」。10月31日前至遠東SOGO百貨消費，可享7%小樹點(信用卡)回饋，至康是美消費可享9%小樹點信用卡回饋。