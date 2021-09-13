兆豐銀新南向再傳捷報 獲越南央行核准設海防代表處

越南中央銀行核准兆豐銀行於越南海防市新設海防代表人辦事處。兆豐銀行目前已於越南、泰國、柬埔寨、新加坡、馬來西亞、菲律賓、緬甸、澳洲、印度9國設有20個據點，因看好東協商機，持續設點，2021年上半年緬甸仰光分行、柬埔寨金邊桑園支行陸續開業，加上本次獲准設立越南海防代表人辦事處，則共有21個據點。

受到美中貿易戰等影響，東南亞的貿易與產業供應鏈結構改變，越南不論是外人投資或是出口貿易，均顯著成長，為東南亞地區美中貿易戰最大受益國，經濟戰略對台商更加重要。越南的南部兆豐銀行已設有胡志明市分行，看好北越因地理位置優勢，近期發展成電子、汽車零組件供應鏈產業聚落，台商投資與設廠漸增，且海防市為越南第三大城市及北部第二大工業中心，擁有越南北部最大的港口與機場，商業活動興盛，為近年電子業前進越南投資之主要城市，發展潛力可期，故繼續於北越設點。

本次兆豐銀行獲越南央行核准於海防市設立代表處，可就近掌握當地市場動態及商情，加強開發北越商機，並由國內、外據點攜手合作，服務台商客戶，進而提升胡志明市分行經營利基。

兆豐越南胡志明市分行於1996年8月即開業，深耕越南20餘年有成， 2021年1~8月放款平均餘額較去年成長11.76%，放款量為東南亞據點（含子行）第二大，營運及獲利狀況穩定，活用當地經驗提供「有溫度的一站式服務」，成功輔導眾多台商進入當地市場，在台資銀行中不論是業務規模、獲利能力、服務客層深廣度及越籍人才培育等方面，均居台資銀行領先地位。

隨著台商對越南投資快速成長，胡志明市分行成為兆豐銀行新南向重要據點之一，增設海防代表處後，如虎添翼。例如今年主辦越南胡志明市開發銀行7,100萬美元聯貸案，及參與由德意志銀行主辦的越南工商銀行7.9億美元國際聯貸案，便為新南向業務增添動能。