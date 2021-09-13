瑞銀報告：陸8月信貸增速下滑 但料即將觸底

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國大陸經濟學家汪濤今（13）日發出報告，對於中國大陸經濟有最新分析。認為中國大陸8月信貸增速下滑，認為即將觸底，年底可能小幅反彈至10.5%左右，明年年初的信貸增速可能繼續小幅反彈。

報告中認為，預計房地產相關信貸放緩，影子信貸和城投債發行都將保持疲弱。另一方面，為加大對中小微企業紓困幫扶力度，陸央行近期宣佈年內新增3,000億元支小再貸款額度（9到12月）。再加上製造業投資繼續回暖、政府對綠色經濟和綠色金融的支援，這應能支撐企業中長期貸款增長。

此外，政府債券發行應會提速，預計未來4個月新增地方政府專項債券發行1.6萬億以上，大幅超過2020年9到12月7,050億的發行量，今年剩餘可用新增額度1.8萬億。

報告指出，8月新增人民幣貸款1.22萬億，小幅不及預期。根據彭博調查均值1.4萬億，瑞銀投資銀行研究部預測1.35萬億。可能與近期房貸政策邊際收緊、房地產銷售放緩有關，另外，8月新增企業中長期貸款較弱，可能與政府對房地產開放商和地方政府融資平臺融資的嚴格管控有關，而票據融資走強，可能對應了媒體報導央行在8月最後一周，鼓勵銀行加大對實體經濟的貸款投放力度。