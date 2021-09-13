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人生唯一保單獲理賠 中壽微型保險資助台南溺斃弱勢戶

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

在疫情時代下，中國人壽（2823）持續關懷社會，為讓經濟弱勢者能獲得保險保障，與台南市政府、財團法人台南市私立秀峰公記慈善會連續第二年合作，以捐贈保險費方式共同推廣微型保險，為逾萬人添保障，不僅再次獲頒感謝狀，也充分展現落實普惠金融與公平待客的精神。

中壽與台南市政府合作微型保險期間，即發生過一案例，51 歲領有低收入戶身心障礙的阿良(化名)，父母過世後，主要都靠社福救助維持生活，無固定工作，每天會前往住家鄰近廟宇點香奉茶，但某日因連續性大雨，造成排水溝滿水量，前往廟宇途中不慎摔落而溺斃死亡，經評估後符合微型保險理賠條件。事後，阿良的弟弟非常感謝中國人壽及秀峰公記慈善會的善舉，提到這張微型險是阿良人生的唯一一張保單，所幸有這次的保險理賠金，才使阿良家有能力處裡喪葬及後續生活事宜。

中國人壽表示，現在與全台多個縣市地方政府，都有合作微型保險，提供了經濟弱勢家庭更多保障、關懷及協助，希望一旦遇到突發事故，能夠降低造成的經濟嚴重衝擊，發揮保險「救急」的效果。

中國人壽強調，壽險是以人為本的產業，陪伴並支持著每個人能安穩走過不同的人生階段，因此從 2014 年起，就一直推動微型保險，主動捐贈予多個縣市社會局及社福團體，除了這次的台南市政府、秀峰公記慈善會之外，還包括宜蘭縣政府、雲林縣政府、花蓮縣政府、台東縣政府、勵馨社會福利基金會、社團法人雲林縣社會福利工作人員協會等，迄今累計服務全國近 7 萬名，符合條件的經濟弱勢民眾提供保障，降低突發事故對家庭經濟造成嚴重衝擊，為弱勢民眾提供堅實的後盾。

中國人壽微型保險已連續六年獲獎外，今年再度名列於金管會公布之「金融服務業公平待客原則評核」排行前 20%名單中，更是少數連續三年入

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