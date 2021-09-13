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南山人壽迄今已推20張外溢保單 客制化守第一寶座

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

已位居國內外溢保單（達標可享折扣保單）第一位的南山人壽，為守住銷售量第一名寶座，近日再推出三張現金回饋新商品，主打實支實付與住院日額可以「客制化」精緻規畫，方便民眾依照自身預算及缺口，靈活搭配保障組合，更彈性地充實保障，累計至今已推出共計20張外溢保單商品，穩居市場龍頭寶座。

疫情危機感促使國人補足醫療保障的意願提高，也反映在今年外溢保單的買氣上，長期投入創新醫療保障商品的南山人壽，自去年8月推出系列「現金回饋」的外溢商品群廣獲保戶青睞之後，近日再推出皆為一年期的「實支實付」及「住院日額」保障的三張新保單，強調「靈活搭配保障組合」為這系列外溢商品群的最大特色。

南山人壽於9月12日最新上市三張外溢新商品，即包括一年期實支實付附約—「南山人壽實踐幸福住院醫療健康保險附約」（1HS）、一年期具自負額實支實付附約—「南山人壽超實踐幸福自負額住院醫療健康保險附約」（1HSD） ，以及一年期住院日額附約—「南山人壽日臻幸福住院日額健康保險附約」（1HIR） 商品，同樣也是加入保戶最有感的「現金回饋」外溢獎勵機制。

南山人壽也針對這系列外溢商品如何投保，提出規劃建議。例如25歲小資族女性想要開始規劃醫療保障但預算有限時，可將「住院日額」視為基礎保障，進一步再充值「實支實付」的保障。

以「南山人壽日臻幸福住院日額健康保險附約」單位日額新台幣2，000元為例，加上「南山人壽實踐幸福住院醫療健康保險附約」C型，合計首年度保費僅不到新台幣4，000元，且「南山人壽日臻幸福住院日額健康保險附約」最高可續保至85歲。若30歲時隨著收入增加而想提高實支實付的保障額度，可選擇另外加購「南山人壽超實踐幸福自負額住院醫療健康保險附約」E型，首年度保費也僅需新台幣1，100元，超彈性的規劃讓醫療保障更完整充足。

除了這三張外溢新商品，南山人壽先前推出的現金回饋外溢商品群，均為一年期保證續保，醫療保障選擇十分多元。其中，常態性防疫商品—「南山人壽日溢幸福住院日額健康保險（1HI）以提供保戶更強化的防疫保障，深獲好評，累計投保件數已超過10.4萬件。

目前主力的一年期健康險商品，多設計具有外溢獎勵機制，最高年繳應繳保險費12%的現金回饋，並採用五項代謝症候群的體檢指標、11項指定疫苗接種和4項指定癌症篩檢，希望引導民眾關注健康；同時也一併鼓勵保戶多使用「BAM活力洋溢APP」進行自主健康管理。

南山人壽近年積極深耕發展具外溢機制設計的健康險商品，迄今共推出近20張外溢商品，贏得去年度、及今年上半年，外溢保單市場件數第一之佳績，並深入開發設計多款更彈性的醫療險附約商品，有需求的保戶不用再新購主約，可運用彈性附加一年期附約的方式，補足保障。

南山人壽表示，希望以創新及切合民眾需求為目標，締造市場卓越口碑，未來仍將持續致力於開發更多兼具專業與創新、關注於客戶需求體驗的健康醫療保障商品，協助保戶擁抱健康好生活，讓保戶的健康與保障一齊升級。

南山人壽 保險

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