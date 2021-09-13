金管會推廣金融知識 為國高中生舉辦線上競賽

為推動金融知識普及，培養青少年自主學習動機，提升金融素養及對金融市場與服務之認識，金管會特別為全國國中、高中（職）學生舉辦金融知識線上競賽。

金管會表示，減少數位落差是推動相關措施時一併考量的重點，所以為了平衡城鄉差距，本次活動設有區域保障名額，鼓勵偏遠與離島地區學生踴躍參與。

線上競賽採是非題及選擇題方式進行，並以金管會「金融智慧網」網站內容為基礎，參酌國中、高中（職）課程學習內容出題，包含金融生活知識、金融法規常識、金融消費理財、金融消費者權益保護及金融時事等議題。金管會全球資訊網的「金融知識宣導專區」也統整金融知識教育相關宣導網站及活動資源，參賽學生可以多加利用。

金管會表示，競賽活動分為線上初賽、實體決賽兩階段進行，參賽對象分為國中學生組及高中（職）學生組，分別可採個人組及團體組（3人組隊）參加。線上初賽成績優勝的前20名參賽者與隊伍將晉級實體決賽，最後選出前5名優勝者。個人組最高獎金1萬元，團體組最高獎金3萬元，學校推動成效獎最高獎金2萬元。金融知識線上競賽活動期間自今年9月1日起至10月15日止，為期45天。金管會鼓勵全國國中、高中（職）學生利用新的學期剛開始，除努力學習新知外並踴躍上網報名參賽。

同時，為建立學生族群正確使用行動支付的觀念，並推動無現金社會，金管會第四年舉辦行動支付創意影片競賽，以不分組方式評選出6名優勝者，最高獎金1萬5，000元，期望學生透過影片的創意，協助大眾對行動支付的認識，並帶動相關支付的使用。金管會也建置「行動支付推廣網」，作為參賽學生創作影片之素材來源。

金管會表示，除了上述獎項外，本次活動也提供參加獎、智慧水晶獎、最佳領隊獎等獎項，提升同學參與及老師帶隊參賽的意願。歡迎全國有興趣的國中、高中（職）學生組隊踴躍報名參加，詳情請參閱活動網站：http://financeknowledge.tabf.org.tw，或洽詢本活動承辦單位財團法人台灣金融研訓院，洽詢專線（02）3365-3558。