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永達保經：兩原則準備老後預備金

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

永達保經今(13)日表示，如何準備一筆與生命等長的老後預備金？需謹記定期定額與專款專用二大原則。保險機制能同時滿足這二大要素，透過保險契約的約束力，有紀律地定期定額準備老後預備金，若不幸發生失智風險，這筆預備金即可減輕照顧者的壓力。

9月21日是國際失智症協會(Alzheimer's Disease International)訂定的國際失智症日，值此時刻不禁讓人憂慮，台灣將於2025年邁入超高齡社會，高齡化意味著高失智時代。

失智症的照護成本極高，以阿茲海默症為例，其平均存活年數為八至12年，每月照護費用大約6萬〜8萬元，12年的照護費用大約864〜1,152萬元，建議趁年輕健康時，及早進行財務規劃轉嫁這筆近千萬元的財務風險，也可避免這筆照護費用侵蝕到老後生活費用。

永達保經表示，準備老後預備金，必須兼顧保障與錢這兩大要素。

一、「保障」部位：透過保障類保險轉嫁照顧費用的風險，目前可轉嫁失智風險的保單有特定傷病險(重大傷病險)、失能扶助險、長照險等，其理賠認定，特定傷病是看疾病診斷，失能扶助險是依神經障害對照的殘廢等級，長照險則依巴氏量表(Barthel Index)或其它臨床專業評量表照判定被保險人的狀態及結果，這三類商品也有主、附約的區別，可視需求、預算及整體配置挑選商品。

二、「錢」的部位：配置儲蓄類保險，有紀律地提前準備老後的生活費用，例如：增額終身壽險、年金險等。有些增額終身壽險繳費期滿可轉即期年金，或可設定分期定額給付，可免除保險金遭濫用或詐騙的風險，部分商品更配置有特定傷病、意外失能生活扶助金、老年照護住院醫療、豁免保費等多重加值功能，同時兼顧保障，是老後生活的最佳助跑員。

若想以精簡的預算達到儲備老後預備金的目的，可利用主、附約搭配的規劃方式，先求有再求好。以35歲男性為例，可規劃20年期增額終身壽險，年繳8萬8,828元保費，繳費期滿保價金即隨時間複利增值，若未動用這筆保價金，65歲將增值至2,27萬3,618元。

搭配重大疾病暨特定傷病健康保險附約(含嚴重阿茲海默症，保額100萬元)，年繳5,300元，即可享有50萬元重大疾病暨特定傷病一次保險金，以及每年10萬元重大疾病暨特定傷病照護保險金(限十次)。

不過，各家保險公司因應失智風險推出的長照相關商品各有不同，也有主、附約的區別，消費者應依自身需求與預算挑選合適的配置。

許多民眾憂心未來若罹患失智症無人照顧，即便可以透過保險契約定期定額提供現金流，但要如何確保這筆錢能確實發揮照顧自己的功能？

永達保經建議民眾，可將保單結合保險金信託，於保單中批註約定當期滿或發生理賠時，保險公司將依約定將保險金存入信託專戶，並於信託契約中約定未來保險金的使用方式，例如：每年固定給付某某安養機構一年住宿費用、雜費等，透過信託契約確保保險金使用在自己身上。

永達保經提醒，失智症雖然不可逆，除了提早透過保險進行財務配置外，可以透過改變生活與飲食習慣降低罹患風險，多運動、多動腦、採取地中海飲食、增加社會互動、維持健康體重、不抽菸、保持愉快心情等作為，都能夠降低罹患失智症的風險，期許全民一起超「錢」部署、力行健康新生活，追求理想的老後生活。

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