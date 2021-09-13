總經環境有利新興股市表現 各國投資機會多元

富蘭克林證券投顧表示，疫情引發的市場擔憂仍為干擾亞洲等新興市場投資信心主要因素，惟隨著多數經濟體有望在年底前達到較高的疫苗覆蓋率，應有利加速經濟重啟與推動明年度經濟復甦，展望亞洲各國大致仍維持寬鬆的財政與貨幣政策，聯準會未來的縮減購債政策應為暫時性利空，輔以亞洲企業擁有結構性題材推動獲利動能強勁，但相較全球股市具備較低評價水準之優勢，中國財政與貨幣政策亦有微調空間，看好中長期亞洲市場投資前景。

佈局重點產業為消費，不僅是人口結構優勢與消費產品滲透率提高的題材，隨著中產階級人口成長、城市化與富裕程度改善，將刺激對於高端產品需求，消費升級將是重要投資題材，另一關鍵領域為科技產業，看好新興市場大型科技公司與領導品牌企業，或即將成為領導品牌的企業，這些企業皆可望受惠顛覆性創新與數位化之長期趨勢。

富蘭克林證券投顧表示，今年來中國官方加大對於反壟斷監管，加之疫情影響、房地產市場緊縮、碳排放規範緊縮等多項因素影響，近期中國經濟數據略微顯露疲軟跡象，評估官方亦可能透過較為寬鬆的財政與貨幣政策支持，抵減上述負面因素對於中國短中期成長動能產生的負面影響，應有助提振市場信心。

印度股市今年以來表現強勢，過去幾年莫迪政府統一消費稅、打消銀行業壞帳等政策改革逐步發酵，七月消費者物價指數回落至央行目標區間之內，預期印度央行可望持續維持寬鬆政策環境，政策改革與實質負利率環境為支撐印度經濟與市場表現重要利基。