快訊

泡菜正名為「辛奇」：韓國人爭的是民粹還是品牌？

聯合70／年輕人是草莓族？台積電董事長劉德音有不同想法

總經環境有利新興股市表現 各國投資機會多元

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導

富蘭克林證券投顧表示，疫情引發的市場擔憂仍為干擾亞洲等新興市場投資信心主要因素，惟隨著多數經濟體有望在年底前達到較高的疫苗覆蓋率，應有利加速經濟重啟與推動明年度經濟復甦，展望亞洲各國大致仍維持寬鬆的財政與貨幣政策，聯準會未來的縮減購債政策應為暫時性利空，輔以亞洲企業擁有結構性題材推動獲利動能強勁，但相較全球股市具備較低評價水準之優勢，中國財政與貨幣政策亦有微調空間，看好中長期亞洲市場投資前景。

佈局重點產業為消費，不僅是人口結構優勢與消費產品滲透率提高的題材，隨著中產階級人口成長、城市化與富裕程度改善，將刺激對於高端產品需求，消費升級將是重要投資題材，另一關鍵領域為科技產業，看好新興市場大型科技公司與領導品牌企業，或即將成為領導品牌的企業，這些企業皆可望受惠顛覆性創新與數位化之長期趨勢。

富蘭克林證券投顧表示，今年來中國官方加大對於反壟斷監管，加之疫情影響、房地產市場緊縮、碳排放規範緊縮等多項因素影響，近期中國經濟數據略微顯露疲軟跡象，評估官方亦可能透過較為寬鬆的財政與貨幣政策支持，抵減上述負面因素對於中國短中期成長動能產生的負面影響，應有助提振市場信心。

印度股市今年以來表現強勢，過去幾年莫迪政府統一消費稅、打消銀行業壞帳等政策改革逐步發酵，七月消費者物價指數回落至央行目標區間之內，預期印度央行可望持續維持寬鬆政策環境，政策改革與實質負利率環境為支撐印度經濟與市場表現重要利基。

延伸閱讀

大中華商品 迎旺季行情

印度泰倫加納省抗疫情 啟動無人機送疫苗計畫

印度研究：打過一劑疫苗 染疫者存活率逾96％

變成苗栗國？ 立委嘆：大新竹升格 苗栗淪財政孤兒

相關新聞

金控大賺 總資產突破63兆

上市櫃金控去年以來獲利大爆發，總資產也同樣加速擴大，統計至今年上半年止，15家上市櫃金控總資產已突破63兆元，近一年來幾...

聯輔董事傳變動 公股高層人事連動？

負責企業紓困及青年創業貸款的財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會（聯輔基金會），日前爆出前總經理許婉琪不當使用公關費爭議，...

銀行承接企業福利信託 熱

共享經營成果、留才、護盤、存退休金...等，多重效益發揮下，愈來愈多企業開辦員工福利信託。根據信託公會統計，今年6月底，...

壽險業關懷風災保戶

璨樹颱風襲台帶來強風豪雨災情，國內壽險業者包括國泰、南山、新光、三商美邦、全球與合庫人壽等，紛紛啟動保戶關懷措施，祭出保...

凱基銀做公益 送暖喜憨兒

開發金控旗下凱基銀行宣布，即日起與伊甸及育成兩大基金會攜手，邀請凱基銀信用卡卡友參與慢飛天使早療及憨兒就業計畫，每月固定...

中信銀辦女子高球比洞賽

舉辦高爾夫賽事十年有成，中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）年度女子高球賽事「2021中國信託邀請賽」，更開辦台灣高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。