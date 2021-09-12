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利率谷底翻升 央行明年繳庫盈餘「大增百億元」

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
據中央銀行最新出爐的預算報告指出，央行明（2022）年預算繳庫1,750億元，較今年預算繳庫1,650億元，大增百億元。本報資料照片
據中央銀行最新出爐的預算報告指出，央行明（2022）年預算繳庫1,750億元，較今年預算繳庫1,650億元，大增百億元。本報資料照片

全球經濟穩定復甦，利率水準有望谷底翻升；根據中央銀行最新出爐的預算報告指出，央行明（2022）年預算繳庫1,750億元，較今年預算繳庫1,650億元，大增百億元。

自去年起，新冠肺炎疫情全球肆虐，各國中央銀行加碼印鈔、祭出零利率或負利率政策，我國央行外匯存底投資也受到衝擊，影響所及，央行今年繳庫預估數由過去的1,800億元降為1,650億元，減少金額高達150億元。

不過，央行最新預算書指出，明年預算繳庫金額回升至1,750億元，較今年的1,650億元，大增100億元。

對於今年央行上繳盈餘水準不如往年，央行總裁楊金龍先前說明，主要是美國利率調降，且調降幅度很大，外匯存底投資主要是長期投資，美國大幅降息，美國債券、存款及其他貨幣利率均跟著走低，央行獲利也隨之下滑。

央行強調，央行為執行中央銀行法所賦予的政策目標，營運均從國家總體經濟面考量；由於國內外金融市場瞬息多變，營運量、匯率及利率均受國際金融情勢所影響，央行須隨時因應不同情勢而調整營運，致力於物價、金融穩定及協助經濟發展，經營特性與一般企業不同。

長期以來，央行均為「國庫金雞母」，截至去年，每年上繳盈餘規模達1,800億元，且連11年維持相同水準，受新冠肺炎疫情影響，今年繳庫盈餘驟降，儘管明年略見回升，但因全球資金仍屬寬鬆、貨幣政策轉向速度慢，銀行主管研判，央行要再回到每年1,800億元的繳庫盈餘水準，並非易事。

央行曾多次強調，央行資產收益及利息支出均具有不確定性，並非每年都能有盈餘繳庫，因資產收益及利息支出均具高度不確定性。去年以前，央行每年盈餘繳庫之所以能維持1,800億元，其中一部分金額，是將前一年度的保留盈餘加上來，才能繳足1,800億元。

央行

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