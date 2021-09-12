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颱風來襲 壽險祭保單借款利息緩繳等優惠措施

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

璨樹颱風襲台帶來強風豪雨災情，國內壽險業者包括國泰（2882）、南山、新光（1409）、三商美邦（2867）、全球（4540）與合庫人壽等，紛紛啟動保戶關懷措施，祭出保費保單借款利息緩繳、受災戶房屋貸款緩繳、快速理賠等優惠，協助保戶一同度過風災難關。

壽險龍頭國泰人壽迅速啟動全方位關懷保戶服務機制，包含「保費與保單借款利息緩繳」、「受災戶房屋貸款緩繳」、「快速理賠」、「理賠醫療預付金」及「保險單借款增貸免息優惠」等服務；此外，國泰人壽慈善基金會志工亦將視各地災情提供溫暖協助，要與保戶一同度過風災難關。

國泰人壽指出，針對應繳月為2021年9月的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳三個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至今（2021）年11月底前，如首次純增10萬元以內的保單借款，自借款日起六個月內免計利息。此外，受災戶房屋貸款本金及利息亦給予緩繳三個月的貼心服務。

南山人壽也宣布啟動五大「保戶關懷服務措施」，包括：免收保單借款利息、免收房屋貸款利息、緩繳保費、快速理賠與住院關懷預付保險金等。

新光人壽啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務，囊括「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「保費繳納寬限優惠」、「保單借款繳息作業優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等五項服務。

三商美邦同步端出五大措施，包括保單借款利息減免、免費補發保單、續期保費緩繳、快速理賠，以及房屋貸款本金緩繳。

合庫人壽啟動四大服務，包括開放醫療副本收據申請理賠、風災保戶保費緩繳三個月、風災保戶保單借款新貸或增貸件免息三個月、風災保戶補發保單免收工本費。

全球人壽針對璨樹颱風受災保戶於第一時間啟動「天然災害保戶關懷計劃」，提供受災保戶四大關懷服務措施，像是「快速理賠」、「續期保費緩繳3個月」、「保單借款利息緩繳6個月」及「申請補發保單免收工本費」等服務，協助保戶度過難關。

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