元大金集團榮獲金彝獎七大獎 國泰投信拿下五獎項

國內證券期貨界最高榮譽-第16屆「中華民國證券暨期貨金彝獎」名單出爐，本屆選拔11個獎項，元大（2885）、國泰（2882）等金控子公司都有優秀人才獲得殊榮，其中，又以元大金集團拿下七座大獎最風光，國泰投信獲得五獎項，以及開發金旗下凱基證和凱基投信等合計拿下五獎將較多，遙遙領先其他單位的獲獎數。

本屆金彝獎共選拔傑出證券人才、傑出期貨人才、傑出投信投顧人才、傑出市場服務人才、傑出企業領導人才等5項個人獎，另有傑出金融創新、傑出風險管理、傑出資產管理、傑出人才培育、傑出ESG永續，以及特別獎-傑出綠色金融等6項團體獎。

其中，元大金集團包下七獎項，堪稱本屆大贏家，包括元大證券執行副總郭美伶榮獲「傑出證券人才獎」，元大期貨資深協理陳昱宏獲得「傑出期貨人才獎」，元大投信執行副總吳宛芳榮獲「傑出投信投顧人才獎」，元大證券及元大投信共同獲得「傑出金融創新獎」，元大期貨和元大證券均榮獲「傑出人才培育獎」，元大投信拿下「傑出ESG永續獎」，以及元大證券榮獲特別獎的「傑出綠色金融獎」。

另國泰金旗下國泰投信拿下五大獎，表現也很吸睛，分別是國泰投信總經理張雍川獲得「傑出企業領導人才獎」，及國泰投信獲頒「傑出風險管理獎」、「傑出資產管理獎」、「傑出ESG永續獎」和「傑出綠色金融獎」。

開發金集團則有凱基投顧資深副總梁姿嫻獲得「傑出投信投顧人才獎」，凱基證券獲頒「傑出金融創新獎」、「傑出風險管理獎」、「傑出綠色金融獎」，以及凱基投信榮獲「傑出資產管理獎」。

其他公司個人獎方面，富邦證券資深副總吳仁傑榮獲「傑出證券人才獎」，群益投信副總呂鴻德獲得「傑出投信投顧人才獎」，期交所副總林志成和證交所副總羅贊興榮獲「傑出市場服務人才獎」，群益期貨總經理李文柱及中國信託投信總經理張浴澤獲得「傑出企業領導人才獎」。