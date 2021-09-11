璨樹颱風來襲！ 央行：退票從寬處理

中央銀行今(11)日下午表示，受到璨樹颱風影響，今天部分地區停止上班，為顧及支票存款戶資金調度受到影響，有關存款不足退票紀錄，將從寬處理。

凡支票存款戶於9月11日、9月13日所發生之存款不足退票，若分別於次一個營業日，經重提付訖、清償贖回、提存備付，或申請註記，一律不列紀錄(包括補票紀錄)，並免收手續費。

不過，支票存款戶於原退票據重提付訖前提取備付款者，則該退票將會再列入紀錄。

支票存款戶因璨樹颱風遭受災害，致影響其票款清償能力者，得檢具證明文件向辦理退票之金融業者申請核轉當地票據交換所辦理重大災害之註記。

經辦妥註記者，自災害發生之日起算六個月內所發生之存款不足退票，在此期間暫不因各該退票達三張而通報為拒絶往來戶，且於該期間內辦妥清償贖回、提存備付或重提付訖之註記者，其退票紀錄不對外提供查詢。

9月11日以後，如果仍然受到颱風影響，以致部分地區停止上班，將比照上述因應措施辦理。