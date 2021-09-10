不畏台股巨震 六大壽險8月賺321.62億元高過去年

不畏台股劇烈上下震盪逾1,262點，震幅7%呈V型反轉，六大壽險8月獲利今（10）日出爐，隨著投資股票的股利加速入帳，國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、中國人壽（2823）及台灣人壽合計8月稅後純益賺321.62億元，較去年同期略增5.7億元，合計前8月稅後純益已賺破2,932億元大關，較去年全年獲利整整多賺超出千億元以上。

據六大壽險公布8月數字，單月以富邦人壽的117.21億元排名第一，國泰人壽的80.6億元居次，中壽以單月破40億元大關，擠下南山人壽挺進前三名寶座。

累計獲利方面，國壽即將挑戰千億元大關，仍居第一位，前8月稅後純益已將近945億元，富邦人壽也有將近900億元，南山人壽以504.21億元排名第三。其他依序是中壽、台灣人壽與中壽。

而且六大壽險累計前8月稅後純益賺2,932.72億元，年增率達到85.29%，創下史上新高紀錄，更已遠遠超越去年全年獲利1,903億元，

六大壽險公司2020年實現資本利得約4,060億元，創下歷年新高；不過從新公布的半年報數字揭露，今年光上半年就已實現利得3,570億元，其中股票約2,000億元、債券約實現1,500億元，下半年台股雖然波動震盪激烈，但各家壽險多「彈性機動操作」下，仍有不錯的投資績效表現，加上股利入帳效應，讓壽險業7、8月依舊繳出不錯的成績，2021年無論資本利得或是再創歷史新高，

今年因股東會因疫情延後召開，連帶影響上市櫃公司除息，壽險業股利入帳高峰出現遞延，國壽8月股利61億元，高過7月的43億元，合計二個月股利已達到全年預估目標略超過一半，顯示9月還有約90億元股利入帳利多。而富邦人壽累計股利已入帳160億元，9月還有34億元可入帳。

近二年壽險業投資「不為賺股利而賠價差」，加上股利遞延與分散效應，因此今年7、8月六大壽險合計賺685.65億元，仍低於去年7、8月加總的718.92億元，不過9月仍股利入帳，9月獲利依舊可以期待。去年六大壽險業現金股利有359億元，今年估有900億元水準。

此外8月受債券殖利率上升影響，各家壽險手上的未實現股債利益略受影響，國壽比7月減少約70億元，目前約在1,500億元．富邦人壽8月處分國內外股票及基金實現獲利約78億元後，未實現評價餘額約為1,740億，也較上月減少約20億元。