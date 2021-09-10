璨樹颱風來襲！國泰壽險、產險同步啟動關懷機制

中央氣象局已於10日17時30分發布璨樹颱風陸上颱風警報，預計11日暴風圈將進入台灣陸地，影響台灣最劇烈時間為12日，為因應颱風可能帶來的衝擊，國泰金（2882）旗下國泰人壽與國泰產險都已迅速啟動全方位關懷保戶服務機制。

其中國壽包含「保費與保單借款利息緩繳」、「受災戶房屋貸款緩繳」、「快速理賠」、「理賠醫療預付金」及「保險單借款增貸免息優惠」等服務；此外，國泰人壽慈善基金會志工亦將視各地災情提供溫暖協助，要與保戶一同渡過風災難關。

國泰人壽指出，針對應繳月為2021年9月份的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳三個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至2021年11月底前，如首次純增10萬元以內之保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息。此外，受災戶房屋貸款本金及利息亦給予緩繳三個月的貼心服務。

國泰人壽隨時關心颱風動向，提醒民眾及早做好防颱準備，清理戶外水溝，門窗招牌要固定好，陽臺盆栽也要收好，準備手電筒及電池，做好停電之準備；因應颱風來襲，請特別注意較大雨勢，另外也要留意強風，避免從事海邊及山區活動，呼籲民眾「颱風不輕忽、及早做準備、在家最安心」。

國泰人壽電話客服中心並提供24小時全年無休客服專線0800-036-599(手機請改撥(02)2162-6201或使用網路電話)，有需要之民眾亦可善加利用。

璨樹颱風來襲，國泰產險提醒保戶提早做好防颱準備，應預先做好防災措施，民眾應保持警覺，密切注意政府之公告，並多留意氣象變化及自身安全。

此外，國泰產險也溫馨提醒開車族泡水車切勿發動。隨著颱風將逐步影響台灣，國泰產險提醒，陸上颱風警報發布前，建議民眾宜先將愛車駛離低窪地區及容易發生淹水的區域；也提醒民眾，若不幸發生車輛泡水的狀況時，在積水未退前千萬不要發動引擎，避免引擎進水受損，若水已淹及排氣管高度，因目前許多車輛之引擎電腦通常放置於車底板附近，引擎電腦可能已泡水，為避免損害擴大，建議以拖吊方式離開積水區域，並連絡服務廠拖回檢修。民眾若有需要，皆可撥打國泰產險24小時客服專線(0800-212-880)詢問。