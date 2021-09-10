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璨樹來襲 中壽提供旅平險可取消等六大服務

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

中央氣象局已發布璨樹颱風的陸上颱風警報，中國人壽秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，主動關懷各地保戶受災狀況，給予必要之協助，提供「快速理賠」、「保費緩繳」、「保服優惠」、「房貸紓困」、「旅平險彈性調整」及「住院預付金」等六大服務，與保戶一同渡過難關。

中國人壽表示，凡因受9 月10日颱風影響受災地區保戶，或非屬上述原因，但經主管機關指示或認有啟動之必要性保戶，都能提出申請適用。其中，在「保費緩繳」部分，續期保費應繳日期為9 月10 日至12 月10 日者，自即日起至12 月10 日前提出申請，完成後即可將保費繳款期限延長至應繳日起算三個月。

在「保服優惠」部份，提供保單借款利息緩繳 6 個月；凡保戶若因颱風導致保險單遺失或毀損，自即日起12月10 日止，均可向中國人壽申請辦理免費補發保險單。「房貸紓困措施」提供受災房貸客戶，檢附證明文件，可申請本金緩繳（只繳利息）3 個月。

「旅平險彈性調整」針對因颱風風災使旅遊行程延期或取消，且已投保中國人壽旅行平安險的保戶，可於9月17日前提出契變申請辦理取消或延長。

此外，中壽保戶若在此次颱風風災中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，中國人壽即啟動「快速理賠」，需檢附文件則可於給付完成後再行後補；若保戶住院治療且符合相關規範，可申請最高 10 日，上限新台幣 6 萬元之住院預付金，及時發揮保險保障功能，成為保戶安心的靠山。上述相關服務詳情可洽詢業務員或客戶服務專線（0800-098-889）及各地客戶服務中心。

中國人壽提醒，颱風季節來臨，民眾應做好事前防範，並盡量避免從事登山、溯溪、觀潮、戲水、釣魚等活動。保險的本質是預先準備、分散風險，在遇到危難時能夠有充足的保障渡過難關，亦可檢視自身需求，加強保障。

颱風 保險

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