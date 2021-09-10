東元父子戰不停 光菱收購東友條件未成就

為抵擋來自黃茂雄陣營安富國際對東友（5438）的收購，友軍光菱（8032）也對東友發動收購，今（10）日公開收購截止，不過未達最低收購門檻，光菱對東友公開收購條件未能成就。

光菱本次公開收購數量僅東友普通股388萬6618股，未達最低收購數量562萬6829股，因而未成就公開收購條件。

因公開收購條件未成就，光菱原向東友應賣人所為之要約全部撤銷。兆豐證券公開收購專戶預計於9月11日，將參與本次公開收購之東友應賣股份全數轉撥回應賣人之原證券集中保管劃撥帳戶。

先前來自黃茂雄陣營的安富國際，同樣對東友發起收購，並將收購價格從每股18.2元提高為每股20.5元，8月5日累計應賣股數達858萬6505股，約占東友已發行股份總數7.63%，已達最低收購數量，公開收購條件成就，順利辦理股票交割。安富國際已成為東友前五大股東之一。