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惠譽調升我國長期主權信評 央行：房市措施受肯定

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

惠譽信評公司（Fitch）發布今(2021)年台灣主權評等報告，調升「長期」信用評等，由「AA-」調升為「AA」，未來展望則維持「穩定」。

中央銀行指出，本次Fitch調升評等，主要考量COVID-19疫情期間，台灣經濟表現優於其他同評級國家、外貿強勁，以及持續性財政穩健（fiscal prudence）。此外，台灣對外淨債權部位（net external creditor position）強健，外匯存底充裕、經常帳呈現順差，進一步提升對外償債能力，亦為調升主權評等之原因。

該報告指出，央行延長中小企業貸款專案融通至本年底，並提高融通額度至2倍，有助中小企業度過疫情難關。Fitch評估台灣銀行體系展望穩定，主要反映營運環境風險降低；此外，強勁的經濟成長前景，以及遏制不動產投機行為的總體審慎措施（macroprudential measures），可望減輕疫情對銀行資產品質及獲利能力的影響。

央行表示，本次Fitch於報告中所指遏制不動產投機行為的總體審慎措施，包括本年3月19日及上(2020)年12月8日央行所採取不動產貸款針對性審慎措施，該措施為落實政府「健全房地產市場方案」之「信用資源有效配置及合理運用」。

疫情 央行

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