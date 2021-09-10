燦樹颱風來襲 金管會促保險業加強保戶服務

中央氣象局已發布強烈颱風燦樹颱風警報，受颱風及其外圍環流影響可能會帶來強風豪雨，金融監督管理委員會今（10）日提醒民眾應做好防颱準備及注意自身安全。

日前保險局有提醒，民眾若有投保住宅火災險，自2020年元月自動增加納入因颱風或洪水所致損失也算到承保範圍內，只要淹水50公分以上，分三地區會賠7,000元~9,000元不等。查至2021年6月止，國內住火有效保單件數有341萬5,590件，總投保率37.98%。

金管會表示，民眾投保之保單如有包含因颱風或洪水所致之損失者(如住宅火災保險、火災保險附加「颱風及洪水保險」、「地層下陷、滑動或山崩保險」、汽車車體損失保險附加「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」、營造綜合保險、安裝工程綜合保險等)，可於災害發生後，依保險契約承保範圍向保險公司請求理賠。

自2020年1月1日起「住宅火災保險」之保障範圍已新增「住宅颱風及洪水災害補償保險」之保障，金管會提醒保戶於颱風洪水發生後，如遇有建築物之淹水高度已達50公分，符合「水災災害救助種類及標準」之住戶，即可檢附理賠申請書向保險公司申請理賠，其經查證屬實者，保險公司將依契約約定予以賠付。

此外，金管會已責成中華民國人壽保險商業同業公會、中華民國產物保險商業同業公會轉知各保險公司主動瞭解，如有災情，並應積極協助保戶辦理理賠相關事宜；保戶如對於理賠事項仍有疑義，可多加利用各保險公司及前開二公會之免付費服務專線，或洽詢二公會網址。

中華民國產物保險商業同業公會網址：

http://www.nlia.org.tw/modules/tinyd0/#A；

中華民國人壽保險商業同業公會網址：

http://www.lia-roc.org.tw/indexs.aspitem=indexs/OTHER/%A6U%A4%BD%A5q%C1`%BE%F7%A4%CE0800.htm