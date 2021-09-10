國泰金前8月大賺1,140億元 年增逾九成

國泰金控（2882）今（10）日公布 8月自結稅後純益108.8億元，累計稅後純益達1,140.9億元，較去年同期大幅成長91%，累計獲利再創歷史新高，每股盈餘8.35元，續居金控第2名。

國泰金表示，國泰人壽前8月獲利再創新高，國泰證券及國泰投信單月及累計獲利均續創同期新高；各子公司核心獲利動能持續，帶動獲利續攀高峰。國泰金2020年稅後純益為760億元，今年前8月獲利已是去年全年的1.5倍之多。

國泰人壽8月稅後純益80.6億元，1至8月累計稅後純益達944.9億元，較去年同期大幅增長124%，持續刷新歷年紀錄，反映投資績效良好，避險成本管控得宜，保險本業死費差呈現穩定獲利，商品佈局策略切中市場需求，帶動營運續創佳績，8月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為170億元及35億元，皆穩居業界第一。

國泰人壽表示，近期在市場擔憂Delta疫情恐衝擊經濟增長動能，以及觀望各國貨幣政策調整時程等因素下，金融市場震盪幅度加大，惟資金充沛仍給予金融市場支撐。國壽投資團隊持續關注市場動態，透過靈活操作以增進投資收益。股利收入因部分國內企業股利發放時程遞延影響，8月國內外股合計股利收入約61億，預期全年股利收入落於185億~195億之間，優於去年水準。此外，亦將適時調整債券佈建節奏，以提升經常性收益。

匯率方面，台幣8月走升且相對其他亞幣偏強，使匯兌操作壓力猶存，然傳統避險工具CS(Currency Swap)避險成本持續維持低檔，NDF(Non-Delivery Forward)避險成本亦較上半年改善，使整體避險成本仍符合目標水準。國壽資本水準強健，淨值及RBC ratio續居10年高位，面對未來的不確定性，國壽擁有足夠的財務韌性，面對市場波動並維持投資彈性，投資團隊將持續密切掌握市場動向，搭配嚴謹的風險管控，積極掌握潛在獲利機會，致力創造亮眼績效。

另一獲利引擎國泰世華銀行8月稅後純益23.6億元，累計稅後純益達167.0億元，較去年同期減少，主要是因為去年同期掌握市場機會，伺機處分債券，使投資收益基期較高所致，核心業務獲利則皆較去年提升。

今年以來，存放款持續成長，累計淨利息收入較去年同期增加7%；在手續費收入業務表現上，投資市場持續熱絡，國內基金銷售佳，投資型保單上市亦提升保險手收成長幅度，帶動財富管理商品銷量成長推動財管業務動能，累計淨手續費收入較去年同期成長10%；信用卡有效卡數維持市場第一的領先地位，統計至8月底為519萬張，較去年同期成長3%。2021年8月底逾放比率為0.18%，備抵呆帳覆蓋率為907%，資產品質維持穩健。

國泰產險8月稅後純益2.9億元，前8月累計稅後純益18.3億元，較去年同期成長7%。國泰產險在質量並重政策下，各險損失率普遍有下降情況，淡化了年初大型賠案造成本業損益波動；此外，今年以來投資績效表現佳，再加上現金股利挹注，帶動獲利較去年同期成長。

在核心保險業務上，8月份個體簽單保費19.1億元，累計個體簽單保費達165.9億元，年成長12%，位居市場第二。

國泰投信8月稅後純益1.2億元，前8月累計稅後純益達10.0億元，較去年同期成長78%，續創同期新高，8月底資產規模達1.2兆元，穩居市場第一，為台灣首家管理資產規模破兆元之投信公司。 8月各項產品業務穩健成長，ETF成績斐然，00893「國泰智能電動車ETF」上市以來創多項紀錄，規模挑戰全球前三強、亞洲位列第二、台灣海外型ETF中受益人最多，受益人超過13萬人、首日掛牌成交量和成交值台股ETF史上最佳等紀錄。

國泰人壽7月1日推出「經濟弱勢紓困保險單貸款專案」後，累計至今已核准超過6.4萬件，且總金額超過45億，規模為業界最大，保單紓困專案將於9月30截止，該專案利率比勞工紓困貸款利率更低，有需求的保戶可把握時間盡快提出申請。