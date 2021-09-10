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「禮盒效應」不夠力 網家8月營收較上月衰退

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

PChome網路家庭（8044）8月營收38.77億元，月減2.47%，年增0.35%幾無變化。網路家庭8月雖然積極造節但成效未顯現，反而是跨境代購高速成長，以及微解封帶動電動自行車與機車成銷售黑馬。網家指出，希望五倍券挹注動能。

網路家庭8月合併營收為新台幣38.77億元，今年1至8月累計營收310.74億元，較去年同期增長9.86%。營收動能來自除了「心禮節」以外，還包括微解封後帶動個人代步工具等採購需求。集團旗下跨境電商Bibian比比昂，月營收較去年同期增長250%，顯見消費者對跨境購物需求越趨強勁。

今年8月適逢父親節、七夕情人節及中秋節提早備禮時節，從PChome 24h購物站上數據觀察發現，即使無法親自登門拜訪，消費者送禮心意不減，並傾向從電商採購直送給收禮方，帶動整體中秋禮盒銷量較去年同期成長7倍，同時PChome 24h購物連續第三年推出「PChome心禮節」造節活動，跨平台播放衝出流量，打下營收基礎，亦為第4季銷售旺季來臨前預先炒熱一波暑期購物潮。

8月大學生即將開學與微解封，數據顯示，全台機車市場於8月買氣回溫 ，總銷量回升至全年單月次高。消費者為減少與大眾接觸頻率，外出通勤轉為保守且安全的自駕代步方式，也讓父母提早為家中大學生購車代步；受惠此趨勢加上結帳即可享信用卡回饋與高達30期分期付款，PChome 24h購物站上各品牌機車銷售量較上月成長近50%、電動自行車銷售量較上月成長近2倍。

營收 PChome

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