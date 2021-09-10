開學下載悠遊付 家長學生都受惠

史上最長暑假結束，新學期正式開始，學期初始開銷總是比較大，悠遊付優惠連發，除了幫家長減輕負擔之外，也有莘莘學子們可以享用的優惠，現在立馬下載悠遊付，家長、學生都能受惠。

對爸媽而言，最直接的就是繳納學雜費回饋，以悠遊付繳納雙北市市立國中小、高中職的學費，悠遊付提供5%回饋金，還可以選擇刷信用卡支付。

對學生而言，下載悠遊付優惠也少不了。在9月申請悠遊付並首次綁定郵局帳戶，或在10月以郵局帳戶任消費一筆，都能獲得全家便利商店早餐券一張，可兌換49元的早餐組合；在摩斯漢堡嗶悠遊卡/悠遊聯名卡買早餐套餐，9月底前早餐飲料免費升級成早安奶茶；即日起10月12日前以悠遊付嗶乘車學生票搭乘雙北公車、騎YouBike，更能不限次數獲得100%悠遊付儲值金回饋，省下的通勤費用直接變成零用錢。

此外，下載悠遊付，吃吃喝喝都省很大，無論是周末想叫外帶吃好一點，透過悠遊付APP進入inline樂排平台，或在與inline樂排合作的餐廳線上點餐外帶，只要使用悠遊付結帳，9月底前有最高10%悠遊付儲值金回饋；吃飽之後也要喝好，悠遊付「手搖暢飲節」聯手十大飲品/咖啡品牌，全台共有近2,000家門市熱情響應，10月16日前以悠遊付結帳，最高回饋達33%，無論是同學合訂、家人共享，都是精打細算好選擇。