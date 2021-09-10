南山產物網路投保疫苗險 父母可替未成年子女投保了

金管會9日宣布，配合國人接種疫苗年齡已開放12歲以上之未成年人，為降低人員接觸風險，開放民眾可以線上替未成年子女投保疫苗險。因應政策開放，南山產物表示，保戶自9月10日起可透過南山產物網路投保，幫未成年子女投保疫苗險「 愛注疫」專案。

隨著第二批BNT疫苗陸續抵台，疫情指揮中心預計在9月底針對學生族群開始施打 。金管會為了滿足民眾投保需求，發布修正之「保險業辦理電子商務應注意事項 」，允許父母透過產險公司的網路投保，以父母為要保人、未成年子女為被保險人，幫未成年子女視自身需求投保疫苗接種保險。

南山產物表示，「愛注疫」疫苗險專案，保費均一價182元，投保年齡最高可達80歲，不分性別年齡職業，皆採單一費率，不用等待期，投保受理後最快在隔日凌晨即可生效；平均每日保費不到1塊錢，就能擁有「住院日額」、「住院關懷保險」及「殯葬費用保險」的三重保障。

南山產物表示，疫苗險專案提供多元便捷的付款服務方式，除了原有的信用卡繳款外，也新增本人銀行帳號線上繳款方式，免手續費及讀卡機，只要輸入本人銀行帳號即可輕鬆完成繳費，降低人員接觸風險，讓民眾能更安心接種疫苗。