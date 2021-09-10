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南山產疫苗險「愛注疫」 率先開放父母替子女網路投保

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

金管會昨（9）日才開放民眾可以線上替未成年子女投保疫苗險。南山產險今（10）日就宣布，即日起民眾可透過南山產物網路投保，幫未成年子女投保疫苗險「愛注疫」專案；此外，南山產物網路投保也提供包括信用卡、本人銀行帳號繳款等多元管道，本人銀行帳號繳款免手續費與讀卡機，讓民眾投保更便利。

南山產物「愛注疫」疫苗險專案，保費均一價182元，投保年齡最高可達80歲，不分性別年齡職業，皆採單一費率，不用等待期，投保受理後最快在隔日凌晨即可生效；平均每日保費不到1塊錢，就能擁有「住院日額」、「住院關懷保險」及「殯葬費用保險」的三重保障，期能發揮保險安定社會的價值與責任，為社會建構風險防護網。

配合國人接種疫苗年齡已開放12歲以上之未成年人，為降低人員接觸風險，開放民眾可以線上替未成年子女投保疫苗險。因應政策開放，自今日（9月10日）起，民眾即可透過南山產物網路投保，幫未成年子女投保疫苗險「愛注疫」專案；此外，南山產物網路投保也提供包括信用卡、本人銀行帳號繳款等多元管道，本人銀行帳號繳款免手續費與讀卡機，讓民眾投保更便利。

隨著第二批BNT疫苗陸續抵台，疫情指揮中心預計在9月底針對學生族群開始施打。金管會為了滿足民眾投保需求，發布修正之「保險業辦理電子商務應注意事項」，允許父母透過產險公司的網路投保，以父母為要保人、未成年子女為被保險人，幫未成年子女視自身需求投保疫苗接種保險。

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