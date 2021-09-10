達飛凍漲運價 法人視為利空出盡、貨櫃三雄齊收紅

全球海運公司運能排名第4的法國達飛（CMA CGM）宣布明年2月前凍漲即期運價，法人認為，短線看似利空，但若是考量長期需求，不再大漲運價，貨主及貨櫃航運業維持共榮共好局面，不見得是壞事，因此反而可能是利空出盡；貨櫃三雄今（10）日翻紅作收，尤以長榮（2603）漲幅達5.53%；也有法人認為，全球最大貨櫃航運商馬士基近期股價創高，國內貨櫃股在整理3個月後，也有機會跟進上漲。

達飛海運集團周四發布聲明表示，「儘管市場因素驅動的運費漲勢可望在未來幾個月持續，但達飛已經決定旗下所有服務的即期運費暫停進一步上漲。此一決定適用於即期費率，並立即生效，直至2022年2月1日」。

法人指出，今日傳出達飛將凍漲運價，不漲即期，但是10月GRI加收2,000美元，來回都收，短線看似利空，但是已經比市場看衰貨櫃航運，認為運價漲太多，將來一定大幅回落的說法好很多，反而可能是利空出盡。

法人表示，目前的運價對貨櫃航運股業來說，已經非常好而且會賺很多錢，貨櫃航運公司不想再漲運價，可避免因為運價高被認為是通膨元兇、受到各國政府管制、很多低單價物品恐會被排擠不再上船等情況；法人強調，若因為高運價排擠而扼殺需求，反而不利未來貨櫃航運的需求。

法人表示，目前需求太強，預期供不應求的情況還將持續數月，但如果部分單價低的產品，因為貨主無法賺錢不上船，將會影響全球商品的供需；所以，運價凍漲可以維持與客戶的長期關係，這是共贏。

法人認為，運價凍漲看似運價會到頂，似乎短線不利，但若是著眼於長期需求，不再大漲運價，貨主及貨櫃航運業維持共榮共好，不見得是壞事。

也有法人表示，貨櫃股籌碼經過3個月的回檔沈澱，歷經利多漲不太動的情況，運價凍漲消息傳出不跌反漲，可視為初步利空出盡，不過後續仍需觀察；以貨櫃股的表現來說，馬士基股價近期上漲，國內貨櫃股有機會跟上，但因台股在高檔出現量價背離的情況，類股輪動快，仍要小心因應。

另有法人表示，運價凍漲可以視為利空，至於是否是利空出盡，後續要再觀察，由於貨櫃股目前位階相對低，今日成為補量的重要標的，買盤進場推升股價翻揚收紅，另外，外資也可能利用利空消息時抄底操作一波，但因為貨櫃股籌碼相當凌亂，操作要小心。

貨櫃股今日開低走高，長榮收在133.5元，上漲7元，漲幅5.53%；陽明（2609）收125.5元，上漲4元，漲幅3.29%，兩家公司都是開低走高由黑翻紅作收；萬海（2615）開高，盤中一度翻黑，終場收在211.5元，上漲4元，漲幅1.92%。