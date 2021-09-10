富邦金前8月EPS 11.69元 續居金控每股獲利王

富邦金控（2881）今（10）日下午公布8月自結獲利數字，其中稅後純益161.65億元，累計今年前8月稅前盈餘突破1,400億元大關，前8月稅後純益達1,223.49億元，較去年同期大幅成長91%，每股盈餘（EPS）達11.69元，續居金控每股獲利王寶座。

富邦金控表示，今年前8月稅後純益及每股稅後盈餘均續創歷史新高紀錄，單8月自結稅後純益亦創下歷年同期新高。子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前8月獲利皆再創下歷史同期新高，富邦金控8月底淨值約8,620億元，普通股每股淨值達76.97元，亦創下歷史新高。

截至8月31日，富邦金控已取得日盛金控（5820）56.92%股權，而富邦金於8月認列日盛金投資收益2.6億元。

各子公司獲利表現方面，其中富邦人壽8月稅後純益117.21億元，較去年同期成長18%，累計前8月稅後純益899.25億元，較去年同期成長109%。

富邦人壽表示，8月份大盤震盪劇烈指數終以小漲作收，富邦人壽維持彈性操作並持續實現投資獲利，亦因除息旺季帶動股息收入貢獻。人壽淨值逾5,798.2億元，淨值比率高於10%，RBC超過300%，資本水準維持良好。債市投資方面，以維持穩健經常性收益為主要操作策略。8月受惠於境內經常性避險成本（CS）持續維持低檔（20bp以下），緩衝單月台幣升值之匯兌影響。累積前8月匯兌損益與避險成本，仍持續優於去年同期。

累計前8月合併初年度保費收入（First Year Premium）達1,214.0億元，較去年同期上升2%，合併總保費收入（Total Premium）達3,515.2億元，台灣業績預估排名業界第二。8月初年度保費收入109.7億元，較去年同期成長32.3%，富邦人壽秉持多元商品策略，以投資型、退休規劃與保障型保險商品的領先優勢，提供客戶完整保障。投資型商品8月初年度保費收入57.1億，較去年同期成長92.7%，其中類全委保單可藉由專業投信代操，具備即時調整資產配置、控管帳戶波動等優勢，帶動投資型商品初年度保費收入續創佳績。

韓國子公司累計前8月初年度保費及總保費各323億元及421億元，業績主要來自銀保通路，此外，退休金業務持續成長，穩居市場第二。

另一獲利引擎台北富邦銀行方面，2021年8月稅後純益20.77億元，較去年同期成長16%，獲利成長主要來自淨收益成長11%帶動，累計前8月稅後淨利134.84億元。今年以來，存放款持續成長及外幣債劵投資部位增加，累計利息淨收益較去年同期成長6%；國內疫情舒緩，財富管理商品銷售動能持續提升，累計前8月財管銷量較去年同期成長16%、AuM成長9%；疫情警戒降級，消費意願提升，信用卡一般消費金額增加，累計前8月信用卡簽帳金額較去年同期成長11%，持續優於市場表現；放款成長同時維持良好資產品質，截至8月底逾放比率為0.19%，備抵呆帳覆蓋率為656%。

富邦產險8月稅後純益6.04億元，累計稅後純益55.97億元，較去年同期成長46%。隨著疫情逐漸趨穩，8月簽單保費在個人保險及企業保險皆有雙位數成長，帶動公司整體保費成長25.1%，其中又以健康傷害險成長86.6%及工程險成長125.9%之表現亮眼，同時車險及個人綜合火險業務成長動能亦較市場佳，單月成長皆超過9.0%；累計前8月簽單保費收入354.4億元，成長14.3%，簽單市佔率25.4%，較去年同期增加0.8%，蟬聯市場龍頭。

受惠證券市場熱絡，富邦證券2021年8月稅後純益7.41億元，累計稅後純益53.84億元，較去年同期成長90%，主要是受惠於股利收入挹注。8月份台股指數震盪波動，富邦證券經紀單月市佔率仍達6.6%。