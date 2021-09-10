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「璨樹」強颱來襲 全球人壽啟動保戶四大服務

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

中央氣象局發布第14號強烈颱風「璨樹」海上颱風警報，且預測璨樹近中心有12級以上強風。全球人壽今（10）日第一時間宣布啟動4大關懷服務措施。除保單借款利息緩繳可於明（111）年2月28日前提出申請外，其他項目如續期保費緩繳等，則需於今年11月30日前提出申請。

氣象局預估，若預測路徑沒有變化，可能在9月10日下午晚間發布陸上颱風警報，研判颱風主要影響範圍在東半部、北部及部分南部地區，11日至12日最靠近台灣，各地應防強風豪雨。秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，準備好隨時啟動「天然災害保戶關懷計劃」，即時掌握各地受災狀況，給予受災保戶協助，善盡公平待客原則；也提醒民眾應及早做好防颱措施，影響劇烈時段盡量避免外出。

全球人壽針對璨樹颱風受災保戶於第一時間啟動「天然災害保戶關懷計劃」，提供受災保戶4大關懷服務措施，包括「快速理賠」、「續期保費緩繳3個月」、「保單借款利息緩繳6個月」及「申請補發保單免收工本費」等4大服務，以協助保戶度過難關。

針對璨樹颱風，全球人壽提供受災保戶4大關懷服務措施內容如下：

一是續期保費緩繳3個月：提供應繳保費區間自110年9月1日起至110年11月30日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保費3個月。

二是保單借款利息緩繳6個月：凡應繳利息區間為自110年9月1日起至111年2月28日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保單借款利息6個月。

三是申請補發保單免收工本費：受災保戶因為此次災害致遺失保險單，其申請補發保險單免收工本費。

四是快速理賠。因璨樹颱風影響致發生保險事故之受災保戶，申請時註明「110年璨樹颱風受災保戶」，理賠部門受理後將以特急件安排專人優先處理。

全球人壽4大關懷服務措施申請時間，除保單借款利息緩繳可於明（111）年2月28日前提出申請外，其他項目則需於110年11月30日前提出申請。

全球人壽行政長黃宏杰表示，因疫情期間設置單一窗口負責受理相關業務，並通融保戶得以傳真方式提出申請，方便保戶行使保單權利。若有緊急事項需要聯繫，可撥打全球人壽24小時免費客服專線(0800-000-662)，或是與全省各通訊處業務人員聯繫。

黃宏杰也提醒民眾，疫情期間遇到颱風旺季，民眾應隨時注意颱風最新動態訊息，做好事前防颱準備並注意自身與交通安全及不忘自身防疫措施；盡量避免外出或前往低漥或海邊地區，以降低颱風與染疫風險。民眾亦可檢視自身需求，加強相關人身保障，祝願大家安全度過颱風與疫情期間，平安無恙。

颱風 保單

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