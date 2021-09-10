從景氣及政策拐點 發掘三大投資契機

受到變種病毒威脅經濟復甦、通膨、中國政策監管趨嚴等衝擊，第三季金融市場波動加大，所幸聯準會主席鮑爾表示今年內可能縮減購債但不急於升息，加上美國國會通過3.5兆美元預算框架、參議院通過基礎建設法案，激勵美股及科技股頻創新高。累計第三季以來全球股市上漲3.5%，主要類股當中，除了科技股續揚之外，公用事業、醫療及房地產類股漲幅超過4%，同步扮演撐盤要角，惟中港股市走跌拖累新興股市收低3.8%。美國十年期公債殖利率自1.47%(6/30)高點回落至1.34%，支撐多數債市反彈，美元指數小漲0.2%，帶動美國高收益債、新興市場美元債及富時波灣債漲幅均逾1%。

富蘭克林看法：債券及平衡配置不可少，擇優布局股票卡位旺季行情

富蘭克林證券投顧表示，第四季金融市場面臨關鍵３轉，包括全球經濟面臨質與量的轉變、政府政策可能轉向、以及消息面牽動金融市場風水輪流轉，在景氣及政策換檔期間市場波動在所難免，其中須關注美中兩國政策動向、全球企業最低稅負制進展，以及德國及日本選後的政經情勢，而第26屆聯合國氣候變遷大會(COP26)將於十一月初登場，預期各國將加速推動碳中和政策、經濟及產業結構轉型。從歷史經驗來看，全球經濟成長放緩實為景氣從復甦初期進入擴張中期的必經過程，並不代表全球經濟將重陷衰退，而聯準會重申將持續關注經濟發展，採取漸進式有序退場的政策彈性，並透過前瞻指引持續與市場溝通，有望降低貨幣政策轉向對經濟及市場的影響。

富蘭克林證券投顧認為，聯準會主席鮑爾已勾勒出寬鬆政策退場的基本路徑，但變種病毒對經濟的影響將牽動聯準會的退場節奏，與其費心猜測聯準會何時開始退場，不如提前做好順應景氣及政策轉折下的投資配置，卡位下一波行情的趨勢主流。第四季建議投資人瞄準三大商機，包括較低波動的波灣債券型基金及美國平衡型基金，前者具備美元計價、投資級債信、資金較不擁擠等特性，後者透過動態資產配置分散風險並網羅多元獲利機會，股票布局建議靠攏趨勢財及機會財，依照投資人風險偏好選擇創新成長的科技與生技產業、透過基礎建設及公用事業產業型基金掌握綠色商機，或是股票修正後評價吸引力浮現的新興亞洲、中國或是美國中小型股票型基金，多路並進迎接旺季行情。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，隨著疫苗施打及更多經濟活動重返常軌，看好消費支出動能將支持美國經濟維持穩健增長，有利於股市及公司債表現。面臨市場變化迅速、政府寬鬆政策可能轉向及許多資產價格評價並不便宜的投資環境，我們將保持靈活彈性的資產配置策略，持續在不同資產類別及產業中發掘獲利機會。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，波灣國家主權債的投資機會在於高油價環境、結構性改革趨勢、地緣政治風險改善等利基，在這些健康的基本面，搭配著投資人對波灣債市的需求提高，可望支撐波灣債券未來表現能繼續優於廣泛的新興市場債。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，展望未來十年，在國家安全及經濟考量的推動下，預估所有經濟領域，包括私部門及公部門，均將對創新進行大量投資，包括5G、自動化、機器學習，機器人技術的整合可望提高生產力。數位化需求增加，可望帶動新一波科技投資的浪潮，看好數位轉型仍處於早期階段，未來數年將強勁增長，現階段透過人工智慧、雲端運算、電子商務、數位支付、5G等股票來參與數位轉型趨勢下的成長機會。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅認為有三大理由支持生技股後市，第一，人口老化需求推動產業增長，第二，新藥研發給產業帶來成長動力，生物創新藥物、腫瘤標靶藥物的研發不斷取得突破性進展，讓無藥可醫的疾病看到治癒的希望，生物科技的發展為產業帶來增長機會，第三，評價低估具成長空間，隨著全球許多地區重新開放，生技產業也開始恢復相關的研發臨床試驗以及產品銷售，預期評價相對被低估的生技股將有成長空間。

富蘭克林公用事業基金經理人約翰．柯利指出，許多公用事業公司將積極投資於減少碳排放以及現代化電網，公用事業公司提高資本投資，有助擴大其費率基礎及未來獲利空間，蘊藏眾多投資機會。現階段側重受管制公用事業，在監管政策的支持下，公用事業的長期獲利及股利成長潛力仍在軌道上。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，全球朝淨零排放目標邁進，基礎建設產業在許多領域都扮演重要的領導角色，除了公用事業產業之外，本基金也涵蓋運輸(付費道路/鐵路/機場)、通訊及再生能源等產業，其中像是鐵路產業的燃料效率遠優於貨車及飛機，預期將是ESG趨勢下運輸產業中的最終贏家之一。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾指出，亞洲市場小型股是很適合作為長期投資的核心標的，主因小型股多屬於具有內生成長動能的產業，營收來源多倚賴本地需求且通常屬於利基型市場，較不容易受到總體經濟景氣循環週期或國際情勢影響，因此能發揮多元分散效果。現階段透過側重於中國、台灣、印度、南韓等幾個政府皆在積極進行改革的亞洲國家的中小型企業，藉由民生消費、基礎物料、美容保健、資訊科技與金融深化五大趨勢主題投資，希冀掌握新興亞洲經濟體最活躍領域所創造的投資機會。