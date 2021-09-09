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網路投保兆豐疫苗險 未成年子女嘛也通

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
兆豐產險／提供
兆豐產險／提供

兆豐產險今天(9日)宣布，因應金管會開放家長可透過線上為未成年子女投保疫苗險，兆豐產險也火速開放未成年子女線上投保，讓老老少少短短幾分鐘就能夠直接在線上完成投保。

金管會保險局規定，網路投保必須年滿20歲，但為因應疫苗施打年齡下降，政府開始鼓勵國高中生接種，保險局提出便民措施，今年9月9日起，家長可替未成年子女網路投保疫苗險。

兆豐產險表示，輝瑞(BNT)疫苗第一批93.3萬劑、第二批91萬劑，分別於於9月2日、9日抵台，國高中生9月23日可望開始施打，估計將有125萬學生受惠，該公司配合政策，8月中旬即率先將投保年齡放寬至12歲。

未成年投保疫苗險，先前須親洽業務員，十分不便，投保率僅1%，預料開放網路線上投保後，可直接讓家長替符合施打年齡的國、高中生買份保障，必能大舉提高未成年人投保疫苗險的意願。

據兆豐產險統計，自疫苗保險上線以來，女性投保人數是男性的1.2倍，可見於女性較男性更積極於風險轉嫁的規畫。

而就地區來看，投保率最高在新北市，台北市、台中市及高雄市則並列第二，可推測前一波疫情高峰在新北地區，進而大大提升新北居民對疫苗及疫苗險的高度重視。

從年齡分布來看，投保歲數多集中在36到60歲，而20歲以下者僅佔1%，由此推測，未開放20歲以下網路投保疫苗險多少有影響到投保意願，相信在學生疫苗開打前，加上開放疫苗險網路投保的便民措施，將會大幅提升未成年的投保率。

兆豐產險的疫苗險，網路投保年繳保費最低只要182元，即可擁有住院日額保險金、住院關懷保險金及殯葬費用保險金。

只要透過網路即可完成投保、線上刷卡，並可選擇電子保單，事故發生時更可進行線上理賠申請，從投保、出單到理賠申請全程零接觸，保得安心、買得放心。

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