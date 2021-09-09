多家銀行公布五倍券數位綁定加碼 最高5倍變10倍

政院今公布五倍券相關細節，同時宣布數位券22日開始綁定，而多家銀行也陸續於今天公布五倍券加碼方案。台新銀日前率先喊出5倍變7倍後，兆豐銀、一銀今也宣布5倍變10倍，而今晚台新銀再加碼宣布升級「十倍券」，銀行五倍券戰火硝煙四起，截至今晚9時，已有5家銀行公布五倍券優惠方案。

台新喊出七倍券、一銀最高12350元回饋外，兆豐銀行也在今日加入戰局，直接宣布將讓振興5倍券升級成「振興10倍券」。

台新銀是全台最先公布五倍券優惠的國銀，8月27日搶先預告五倍券加碼活動，讓民眾「五倍變七倍」，今晚宣布再加碼綁定優惠，五倍券直接升級「十倍券」。民眾綁定台新銀信用卡領取數位券，包含去年曾綁定台新信用卡領取三倍券、今年首次綁定台新信用卡領取五倍券，或首次申辦台新信用卡的客戶均享加碼回饋。針對政府新增不同戶籍家人可「共同綁定」政策，共同綁定再享額外刷卡金，上述合計贈最高兩千元。

台新銀表示，因應年底消費旺季，自10月8日政府開放消費起至11月30日止，刷台新Visa信用卡，單月滿3萬元再享2%回饋，每人回饋上限3000元，等於每刷滿5萬元再多享一倍回饋。刷完政府發放的5000元額度後，再獲得最高5000元，五倍變十倍，同時享所有台新銀信用卡優惠。

兆豐銀行今也喊出「五倍變十倍」。兆豐銀表示，民眾只要持兆豐任一信用卡綁定數位振興券，除可獲得政府提供的5000元，還能抽全額返現超值好禮，最大獎為5000元刷卡金，總計將抽出100位幸運卡友，5倍券直接飆高變10倍券，綁定完成還能直接獲贈市價300元的台灣吧證件套，新戶辦卡刷滿額再拿市價3980元的「台灣吧20吋行李箱」首刷禮，若幸運抽中頭獎5千元全額返現振興金，總價值將高達14280元。

兆豐銀行提醒，數位振興券綁定時間將從9月22日正式開放，直到明年4月30日皆可綁定，而家戶共同綁定時間則為9月22日至10月1日，除主綁人外，其餘綁定者若欲更動，需在10月6日中午前修改，接著10月8日就可以正式開始消費。

第一銀行今也宣布五倍券加碼方案，推出信用卡限量5萬名「振興有禮綁定送300元 」且指定卡片加碼200元，限量1萬名，另搭配「瘋振興」一系列刷卡活動、「分期抽抽樂」最大獎5千元刷卡金等，最高有機會狂領12350元。「分期抽抽樂」是於振興期間刷一銀卡單筆分期達3000元享抽獎機會，筆筆有獎，最小獎50元刷卡金，還有機會抽中最高5千元刷卡金，5倍立即變10倍。

元大銀行今晚也宣布，振興五倍券綁定元大鑽金系列信用卡，可享國內回饋的五倍加碼(最高300元)，限額1萬名。除了消費加碼，刷元大卡還可再享3期0利率分期優惠。另振興五倍券綁定元大台灣Pay金融帳戶，可享800元加碼回饋金，限額1000名(包含家戶共同綁定)，使用元大鑽金數位存款帳戶綁定，可再獲得「iPhone 13」抽獎資格，若是振興五倍券綁定LINE Pay Money，連結本行帳戶，可享加碼儲值金300元，限額1000名。

中信銀今晚也宣布，「振興五倍券」中信卡加碼變10倍券，數位綁定中信卡即有機會獲得加碼5000元刷卡金，新戶消費還可再回饋600元，於指定通路刷卡最高享15%回饋，合計可獲得最高6350元刷卡回饋。